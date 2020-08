Nicoletta Mantovani, la vedova di Pavarotti: “A settembre mi risposo”

Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, ha fatto al direttore di Chi Alfonso Signorini, suo amico da 25 anni, una clamorosa confessione: a settembre si sposerà con Alberto, il suo nuovo compagno , dirigente d’azienda, cui è legata da circa 9 mesi. La Mantovani ha confidato di aver conosciuto il promesso sposo grazie ad una amica in comune ed è stato subito amore. Determinante il lockdown, che ha fatto capire ad entrambi di essere fatti l’uno per l’altro. La Mantovani ha ribadito di essere molto felice e di non avere alcun motivo di sposarsi di nuovo se non una voglia matta di farlo. E questa volta sarà in Chiesa, visto che Nicoletta è molto credente e con Pavarotti si è dovuta accontentare di una funzione civile dato che l’artista aveva già un divorzio alle spalle. Dal 1961 al 2000 Luciano è stato sposato con Adua Veroni, che gli ha regalato ben tre figlie.

Nicoletta Mantovani si sposa per la seconda volta con Alberto

Nicoletta Mantovani e il compagno si sposeranno a settembre a Bologna, in una chiesa molto speciale e piena di significato per la futura sposa. Nella lunga intervista rilasciata a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 agosto, la 50enne ha speso dolci parole per il suo defunto marito al quale resterà legata per sempre. “Luciano rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”, ha assicurato Nicoletta. La storia con Pavarotti ha fatto molto scalpore per via della differenza d’età: ben 34 anni.

La nuova vita di Nicoletta Mantovani senza Luciano Pavarotti

Dopo la morte di Luciano Pavarotti avvenuta nel 2007, Nicoletta Mantovani è stata legata per alcuni anni a Filippo, direttore di due teatri bolognesi. La manager non ha nascosto la voglia di avere un secondo figlio ma poi la vita l’ha portata altrove. Più precisamente tra le braccia di Alberto, l’uomo giusto con il quale pensare subito ad un secondo matrimonio. La Mantovani è mamma di Alice, nata 17 anni fa dal grande amore con Pavarotti. Quest’ultimo ha avuto altre tre figlie – Lorenza, Giuliana e Cristina – dal matrimonio con Adua Veroni, finito nei primi anni Duemila.