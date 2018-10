Nicola Panico con un’altra, il video Instagram che scatena il gossip

Nicola Panico news, il video che ha fatto discutere

Come sempre succede quando finisce una storia d’amore si cerca di trovare subito un nuovo fidanzato o una nuova fidanzata ai vecchi partner. Di chi parliamo? Il protagonista è proprio lui, Nicola Panico, che non ha ancora detto niente al riguardo e sinceramente dubitiamo dirà qualcosa. La sua ultima storia su Instagram lo vede protagonista di una serata in discoteca assieme a degli amici. Tra questi sembra essere molto complice con una ragazza che a un certo punto gli si appoggia sorridendo sulla spalla. Cosa c’è di male? Niente. Il punto è che in casi come questo ci si mette poco a far nascere una storia d’amore, anche se c’è poco da chiacchierare in realtà: la ragazza è semplicemente un’amica.

Gossip Nicola Panico, le ultime news sull’ex di Sara Affi Fella

Peraltro è anche fidanzata, quindi si tratta di pettegolezzi che non hanno ragione di esistere e sui quali non si poteva che avere sin da subito dei fortissimi dubbi. Dopo la fine della storia d’amore con Sara infatti Nicola avrà senz’altro bisogno di stare con sé stesso e di pensare al suo futuro: non di impegnarsi in un’altra storia. Anche perché, diciamocelo, come si può dimenticare velocemente una relazione così importante come quella con la Affi Fella? Ci vorrà del tempo insomma, e solo allora potremo dirvi che Nicola si è fidanzato. Al momento siamo convinti che qualsiasi pettegolezzo finirà con l’essere smentito o non sarà neanche preso in considerazione dal diretto interessato.

Le news su Sara e Vittorio dopo Uomini e Donne

Vi aggiorniamo intanto sugli ultimi movimenti di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: lui sembra aver mandato una frecciatina all’ex tronista, anche se non abbiamo la certezza che la destinataria del messaggio fosse proprio lei. Sul conto di quest’ultima invece possiamo dirvi che è apparsa recentemente in una foto che ha fatto molto discutere, molto di più rispetto a quella di qualche tempo fa. Non ha ancora avuto tuttavia il coraggio di ritornare sui social network come un tempo e di riprendere in mano la sua vita da Web influencer. Dubitiamo che passerà molto altro tempo, a dire il vero, ma al momento le novità sul suo conto sono pochissime. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Intanto lasciate perdere Nicola: è davvero presto perché si fidanzi con qualcuna!