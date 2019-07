Music Farm da Canale 5 a Rai 2: conduce Simona Ventura?

Simona Ventura condurrà Music Farm su Rai 2? Le indiscrezioni

Simona Ventura, tornata in casa Rai dopo la parentesi Mediaset, si appresta a diventare il volto di punta del secondo canale nella prossima stagione televisiva. Dopo il buon riscontro dell’ultima edizione di The Voice of Italy, la presentatrice potrebbe essere al timone di una nuovissima edizione di Music Farm. Il reality show musicale, condotto dalla Ventura nella seconda edizione del 2005 e che ha consacrato la carriera della cantautrice Dolcenera, tornerebbe su Rai 2 dopo essere stato ad un passo dalla messa in onda su Canale 5, che ha optato per una meno “rischiosa” versione Vip di Amici. A riportare tale possibilità è il sito Tv Blog nella rubrica “I retroscena di Blogo”.

Music Farm torna su Rai 2: Simona Ventura conduttrice del reality show musicale

Stando a quanto si legge sul sito di televisione e spettacolo, il rivoluzionario direttore Carlo Freccero avrebbe riservato per SuperSimo più di un impegno sulla seconda rete. Sembra che la presentatrice nella prossima stagione televisiva sarà al timone di due programmi musicali. Infatti dovrebbe ricondurre The Voice e anche Music Farm. L’iconico reality-talent, condotto da Amadeus nella prima edizione e che ha visto tra i concorrenti grandi nomi della musica italiana come Loredana Bertè, Ivana Spagna, Mietta, il compianto Franco Califano e tanti altri, tornerebbe su Raidue dopo che Mediaset aveva dimostrato interessamento per il format. Tanto che si parlava di una possibile conduzione da parte di Federica Panicucci.

Simova Ventura su Rai 2 con The voice e un nuovo programma di calcio

Mentre i fan di Simona Ventura si dividono tra chi l’avrebbe voluta ancora a Mediaset e chi è invece soddisfatto del suo rientro in casa Rai, pare che la vulcanica presentatrice condurrà anche un nuovo programma calcistico, che andrà in onda di domenica in sostituzione di Mezzogiorno in famiglia, e che in autunno sarà anche la voce narrante della nuova stagione de Il Collegio. Nella giornata di oggi verranno presentati i palinsesti Rai e potremo scoprire di più sul futuro professionale della Ventura e sul presunto ritorno di Music Farm.