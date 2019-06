Simona Ventura parla dei progetti futuri in tv e su Temptation Island confessa: “Mi manca molto”

Simona Ventura, intervistata da Gay.it, ha fatto un po’ il punto della sua situazione professionale. Reduce dall’esperienza al timone di The Voice of Italy 2019, che l’ha resa contenta e soddisfatta, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni sul suo futuro in tv. Tornata in Rai dopo la parentesi Mediaset, SuperSimo ha lasciato intendere che potrebbe portare avanti il talent show del secondo canale anche il prossimo anno. Con un secco no ha invece smentito che condurrà la nuova edizione di Pechino Express, anche se potrebbe essere al timone di qualche altro reality. La conduttrice non ha invece voluto dire nulla sull’opzione Quelli che in Calcio mentre confessa di sentire la mancanza di Temptation Island Vip e del gruppo di lavoro di Maria De Filippi. Allo stesso modo spende delle belle parole su Filippo Bisciglia. Insomma Simona sembra avere tanti stimoli e nuovi progetti in cantiere, contrariamente alle notizie degli ultimi giorni che la vorrebbero fuori dal palinsesto Rai della prossima stagione. Per scoprire se e quali show condurrà la Ventura, come dice lei stessa, tocca aspettare dunque il 9 luglio. In questo giorno, infatti, si conoscerà ufficialmente la programmazione Rai 2019/2020.

Le parole della conduttrice su Temptation Island e Filippo Bisciglia: “Faccio il tifo per lui”

Temptation Island Vip è stato uno dei programmi più seguiti della scorsa estate e Simona lo sa bene. Un programma che ha accettato di condurre con entusiasmo e che ha personalizzato, come d’altronde fa sempre. Quando le viene chiesto chi vorrebbe vedere alla conduzione al suo posto (sembra sempre più vicina Ilary Blasi) così risponde: “Tutti e nessuno. Quando prendo un programma in mano succede sempre la stessa cosa: me lo cucio addosso e quindi, inevitabilmente, per chiunque arriva dopo, è molto più difficile del previsto”. Ad ogni modo, tornata in Rai, sente un po’ la mancanza dell’atmosfera Mediaset: “Temptation è un programma che mi manca molto, così come il gruppo di Maria (De Filippi Ndr)”. Ma cosa pensa invece di Filippo Bisciglia, “storico” volto di Temptation? “È centratissimo, io tifo per lui”, dichiara in tutta schiettezza.

Simona Ventura fuori dai palinsesti Rai? La conduttrice su The Voice, Quelli Che il Calcio e Pechino Express

In questi giorni circola la notizia secondo cui nel nuovo palinsesto Rai non compare il nome di Simona Ventura. L’inventrice del motto “crederci sempre e arrendersi mai” ha detto alcune cose che sembrano invece smentire questa possibilità. Infatti ad Alessio Poeta che l’ha intervistata, ha confidato di credere che riuscirà a riportare in Rai i reality, come aveva auspicato anche nelle settimane precedenti: “Sono certa che i reality, in Rai, possano avere ancora grandi occasioni. Cosa vuole che le dica? Magari accadrà tutto prima di quello che il pubblico da casa può pensare”. La compagna di Giovanni Terzi ha escluso che il reality in questione possa essere L’Isola dei famosi, per vari motivi. “Ha ancora un anno di contratto con Mediaset e poi non è più il programma, da 40% di share, che facevo io”, afferma. Quindi con un sospettoso ‘no comment’ tergiversa quando si accenna a un possibile ritorno a Quelli che il calcio, come si è vociferato di recente. Ha, invece, smentito seccamente la conduzione di Pechino Express mentre potrebbe tornare al timone di The Voice: “Chi può dirlo? Bisogna aspettare il 9 di luglio”. Ad ogni modo il talent è una sfida vinta per lei: “Tutti i target di pubblico sono cresciuti esponenzialmente, ho riportato i più giovani davanti la tv e abbiamo fatto il pieno di sponsor, cosa da non sottovalutare. È stato un piccolo gioiello di questa stagione televisiva e io sono molto contenta”.