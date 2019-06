Simona Ventura da brividi: il fidanzato compie gli anni, il gesto

Simona Ventura: parole da brividi per il fidanzato Giovanni Terzi che oggi compie gli anni. Il giornalista: “Ti amo”

Simona Ventura è sempre più innamorata di Giovanni Terzi, il giornalista che pochi mesi fa l’ha stregata, rapendole letteralmente il cuore. Oggi, caso mai servisse ancora una conferma, la conduttrice, in occasione del compleanno del fidanzato, si è resa protagonista di un’ulteriore testimonianza d’amore, spuntando sul suo profilo Instagram e riservando parole da brividi sulla love story. Il suo gesto non è passato inosservato. Tantissimi l’hanno elogiata. Tra questi non poteva mancare Terzi, il festeggiato, che ha speso parole al miele per la Tigre di Chivasso.

Scambio di tenerezze tra la conduttrice e il giornalista

“Questa è la nostra canzone… Il tuo primo compleanno insieme!” esordisce Simona Ventura, pubblicando una foto insieme a Terzi con un tappeto musicale il cui ritmo è segnato dalla romantica “Chiaro di luna”, brano di Jovanotti. “Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande FELICITÀ nel dirti: ti amo. Buon compleanno. Noi Uno”, conclude Simona. Immediata la risposta, altrettanto zuccherosa, del giornalista: “Ti amo e non passa giorno in cui sai ascoltarmi, in cui hai pazienza, in cui mi accudisci… mi sento un uomo fortunato ad averti accanto . Mi rendi felice amore mio”.

Francesca Barra: la moglie di Claudio Santamaria commenta la relazione tra Simona e Giovanni

Il post è stato commentatissimo dai fan, che hanno accolto le parole della loro beniamina con entusiasmo. Tra questi c’è stata anche un’amica di Terzi, Francesca Barra, giornalista sposata con l’attore Claudio Santamaria: “Da grande amica di Giovanni non potevo che augurargli un’esplosione di vita e di amore così. Proprio come te, Simona. Siete splendidi!”. Non è la prima volta che Terzi si sbilancia sulla compagna e non è la prima volta che fa della parola “ascolto” un punto fondamentale del rapporto. Solo un mese fa scriveva: “Imparare da te, ascoltare i tuoi consigli, guardare i tuoi occhi e capire come affrontare le situazioni complicate. Tutto senza fare mille ragionamenti, ma semplicemente guardando come vivi . Vivi amando e generando felicità a chi ti è accanto. Rendi bella la vita perché tu sei bella… evviva la vita vicino a te”.