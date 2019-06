Adriana Volpe difende Mezzogiorno in Famiglia e critica Rai2: l’amaro sfogo

Adriana Volpe contesta la chiusura di Mezzogiorno in famiglia e si sfoga: “Questa è la Rai del cambiamento?”

Adriana Volpe non ci sta e critica Rai2 e le scelte dell’attuale direttore di rete Carlo Freccero. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia difende lo storico programma che ha condotto per svariate edizioni e che dalla prossima stagione televisiva non andrà più in onda, in quanto cancellato dal palinsesto. La conduttrice e showgirl trentina ha manifestato tutta la sua amarezza sui social, dove ha evidenziato il “flop” di alcuni show andati recentemente in onda su Rai2 rapportandoli con i risultati di Mezzogiorno in famiglia. La Volpe nello specifico cita il concerto di Gué Pequeno e Realiti, il nuovo programma di Enrico Lucci, di cui commenta anche l’ipotetico cachet. Insomma, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri sembra proprio non aver digerito la cancellazione del suo programma e in qualche modo critica anche la Rai.

Mezzogiorno in famiglia chiude: Adriana Volpe si sfoga sui social e parla degli ascolti “flop” di Rai2

“Ditemi che questi dati non sono veri: su rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…). Prendo atto che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso”, scrive Adriana Volpe su Facebook e Instagram. La conduttrice, che recentemente ha incassato le scuse di Giancarlo Magalli, sembra delusa e arrabbiata e così lancia una stoccata all’azienda Rai per cui lavora: “Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio.. altrimenti si perde il posto di lavoro “.

Adriana Volpe, le parole su Enrico Lucci ed il compenso per Realiti

Ma non è tutto, dopo aver analizzato i dati auditel dell’esperimento Realiti condotto da Enrico Lucci, Adriana commenta anche quello che, da quanto appreso da lei, sarebbe stato il compenso del conduttore: “Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli , prende 500.000 euro perché, se veramente fosse così, in proporzione prepariamoci allora a fare una colletta per Fazio che lavora 9 mesi”. Insomma, Adriana Volpe in questo momento sembra un’ape indispettita e punge, non poco.