Federica Panicucci verso la conduzione di Music Farm su Canale 5

Federica Panicucci nuova conduttrice di Music Farm? Il gossip

Grosse novità in arrivo nel futuro lavorativo di Federica Panicucci. Dopo tanti anni a Mattino 5 la bionda conduttrice potrebbe presto tornare in prima serata. Negli scorsi giorni si è parlato di un’ipotetica conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip, orfana di Ilary Blasi, ma sembra che nel futuro della Panicucci ci sarà altro. Più precisamente Music Farm, il programma trasmesso anni fa dalla Rai e acquistato di recente da Mediaset. Secondo il settimanale Oggi, la trasmissione potrebbe essere condotta proprio dalla Panicucci, che scalzerebbe quindi Alessia Marcuzzi, fino a qualche giorno fa data per probabile padrona di casa. Un’indiscrezione che diventa più forte dopo che la stessa Federica ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto del gossip diffuso da Alberto Dandolo. Dunque sarà davvero lei la nuova presentatrice di Music Farm?

Il ritorno di Music Farm in televisione, su Canale 5

Music Farm è un reality show musicale andato in onda su Rai Due per tre stagioni, dal 2004 al 2006. I concorrenti del format sono tutti cantanti che vengono rinchiusi in un centro musicale, dove devono preparare esibizioni e performance. La prima edizione è stata condotta da Amadeus, mentre le ultime due da Simona Ventura. I tre vincitori dello show sono stati Riccardo Fogli, Dolcenera e Pago.

Quando va in onda Music Farm su Canale 5

Music Farm dovrebbe andare in onda su Canale a gennaio 2020. Oltre alla conduttrice non mancherà la figura dell’inviato, che in passato è stata ricoperta da Rosita Celentano, Ivan Cattaneo e Max Novaresi. Secondo alcuni rumors il prossimo a fare l’inviato sarà Enrico Silvestrin, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip.