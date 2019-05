Enrico Silvestrin torna in tv: il ruolo che ricoprirà a Music Farm

Enrico Silvestrin a Music Farm: dopo il Grande Fratello Vip il ritorno in tv

Enrico Silvestrin pare essere pronto a rimettersi in gioco in tv con un nuovo ed entusiasmante progetto. L’attore, da sempre grande amante ed appassionato della buona musica, sarebbe stato scelto da Mediaset per prendere parte alla nuova edizione di Music Farm, reality musicale pronto a sbarcare su Canale 5 dopo essere stato lanciato in Rai nei primi anni del 2000. La trasmissione, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in onda tra qualche mese e Silvestrin, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, dopo il Grande Fratello Vip sarebbe stato scelto dalla rete per essere il nuovo inviato.

Enrico Silvestrin debutta a Music Farm: sarà il nuovo inviato

Mentre è ancora incerto il nome del conduttore di Music Farm, sicuro sembrerebbe essere l’ingaggio di Enrico Silvestrin. L’ex gieffino, come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, sarà l’inviato della prossima edizione del reality che, come anticipato, andrà in onda nei prossimi mesi. La partecipazione dell’attore, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sarebbe ufficiale. A questo punto, dunque, la vera domanda è: a chi farà da spalle Enrico Silvestrin? E, quindi, a chi verrà affidata la conduzione di Music Farm? Probabilmente, dato che manca poco all’inizio della trasmissione, lo scopriremo presto.

Music Farm presto in onda su Canale 5: Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice? Le ultime news

Music Farm, per la prima volta dopo anni, torna in tv e sbarca su Canale 5. Tra il 2004 e il 2005, come molti ricorderanno, il reality è andato in onda su Rai 2 ed è stato condotto da Amadeus e Simona Ventura. Mediaset, questa volta, chi metterà alla conduzione? Quello di Alessia Marcuzzi è stato uno degli ultimi nomi fatti da TvBlog ma, di fatto, niente di ufficiale è ancora stato detto a tal proposito (né dalla diretta interessata né dalla rete). Per saperne di più, dunque, non possiamo far altro che aspettare.