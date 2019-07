Simona Ventura raddoppia su Rai 2: programma sportivo e Il Collegio

Simona Ventura torna a bomba su Rai 2: la conduttrice raddoppia gli impegni per la prossima stagione tv

Manca poco e saranno resi noti anche i palinsesti Rai, dopo i già pubblicati palinsesti Mediaset. Simona Ventura è tornata solo quest’anno su Rai 2 con The Voice of Italy, ma la rete ha deciso di confermarla al timone di ben due programmi. Il primo è Il Collegio, il docu-reality che segue passo dopo passo giovani italiani mentre vivono nei vestiti e nelle abitudini di epoche passate; l’altro invece è un nuovissimo programma sportivo, il quale, con molta probabilità, prenderà il posto di Mezzogiorno in famiglia, cancellato per la prossima stagione e non senza polemiche ed accuse sollevate da Adriana Volpe. A dare annuncio della doppietta di Super Simo è il sito DavideMaggio.it, che in anteprima ci dà notizia di questi grandi cambiamenti nella carriera della Ventura.

Simona Ventura a Il Collegio e novità sul nuovo programma sportivo

Davide Maggio ci anticipa il grande ritorno (in doppietta) di Simona Ventura su Rai 2. Se quest’anno ha fatto il suo ritorno sul secondo canale della tv di Stato con The Voice, è nella prossima stagione tv che SuperSimo avrà ancora più soddisfazioni. La Ventura infatti comparirà in tv sia in prima serata che nel daytime domenicale. In prima serata sarà impegnata con la nuova stagione de Il Collegio, in cui farà da voce narrante prendendo il posto di Giancarlo Magalli che lo ha fatto per ben 3 stagioni. Nella prossima stagione, il docu-reality di Rai 2 porterà i ragazzi scelti negli anni ’80. Una vera novità per Simona che si appresta anche a fare i conti con un’esperienza totalmente inedita per la sua carriera, ma non finisce qui! E se Il Collegio può rappresentare per lei una novità, il programma sportivo della domenica la potrebbe, invece, riportare al suo Quelli che il calcio.

Mezzogiorno in famiglia cancellato: al suo posto un programma sportivo con Simona Ventura

Che Mezzogiorno in famiglia sia stato cancellato dai palinsesti della programmazione di Rai 2 per il 2019/2020 non è una novità. Adriana Volpe ne ha parlato diverse volte della scelta di Carlo Freccero, e non senza polemiche. Al suo posto, comunque, andrà in onda il nuovo programma sportivo con Simona Ventura. La fascia oraria di messa in onda è dalle 12 alle 13, ma altro non sappiamo. Dovremmo, sicuramente, aspettare la pubblicazione dei palinsesti Rai ma di una cosa siamo sicuri: la Ventura tornerà a parlare di sport dopo l’addio a Quelli che il calcio del 2011.