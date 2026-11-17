Milly Carlucci, in modo scaltro, ha lasciato la patata bollente nelle mani di Barbara D’Urso. D’altra parte, alla conduttrice di Ballando con le Stelle non c’è nulla da insegnare sulle ‘tattiche’ televisive. Intervenuta al Tg1 ha parlato del caso discussissimo del profumo spruzzato da Guillermo Mariotto, liquidandolo come una “diatriba tra due membri di una famiglia”. Innanzitutto si noti che Milly ha deciso di intervenire al Tg1 delle ore 20, il più seguito di tutta la giornata. E non a caso: da un lato ha ovviamente e comprensibilmente posto ulteriori riflettori sul suo programma, dall’altro ha posto D’Urso in una situazione tutt’altro che comoda, davanti a milioni di italiani. Carlucci è spesso definita democristiana. E in effetti lo è. Ma attenzione: non è che i cosiddetti democristiani non decidano mai. Lo fanno, ma con metodi soavi, qualcuno direbbe furbi. E non è mica un reato.

Ballando con le Stelle, così Milly Carlucci ha messo alle strette Barbara D’Urso dopo il caso Mariotto

Prima del caso Mariotto c’è stata un’altra vicenda spigolosa nell’universo di Ballando con le Stelle: l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMà. Si noti come in quel caso Carlucci si sia infuriata, schierandosi apertamente dalla parte dell’ex sacerdote e contro il giornalista Rai. Fu allora che parlò di “famiglia“. D’Urso, dopo la vicenda del profumo di Mariotto, ha provato a inchiodare Milly sul suo stesso campo e senza troppi giri di parole l’ha criticata per non averla difesa in diretta, per non essere stata “protetta dalla famiglia”. E si badi bene che la critica di ‘Barbarella’ non è arrivata negli studi di Ballando, bensì sul suo canale YouTube.

Milly, però, non è cascata nel tranello. Il caso di Ravagnani lo ha considerato grave e infatti lo ha detto a chiare lettere. Quello del profumo no. Perché? A questo punto è bene leggere attentamente quanto ha dichiarato al Tg1 per capire che cosa sita accadendo:

“Io ho scherzato dicendo ‘è profumo o veleno? Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, questa è la potenza di Raiuno, mi fa piacere che Raiuno conservi questo grande appeal presso il pubblico. Si è trattato di una diatriba tra due membri della famiglia di Ballando, ognuno si è infiammato nella propria maniera. In 4 ore di trasmissione magari si accendono polemiche. Al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa, se le sue frasi hanno costituito motivo di dispiacere e imbarazzo. Da parte sua non c’era nessuna volontà di offesa nei confronti di Barbara. Ha spruzzato il profumo parlando di profumo di libertà, Mariotto è così. Lui, mentre spruzza, dice cose non rivolte a Barbara. Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto, ne ha fatti tanti in 21 anni. Barbara ha chiesto subito il mio intervento? Io mi sono messa tra di loro con la mano, dicendo ‘basta, fermi: Mariotto chiedi scusa’. Ho capito che Barbara aveva equivocato su questa cosa e l’aveva resa personale. Mariotto dice ‘non riportare tutto a te stessa, è una cosa detta in generale’. Dopo il Tg, Mariotto ha chiesto scusa. Il problema è che sembra sempre che Mariotto faccia sempre un teatrino. Credo che le scuse siano sincere, Mariotto non offenderebbe mai una donna: è uno che ama profondamente le donne, le ama e le fa belle da tutta una vita. Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto…”.

Carlucci considera evidentemente la questione del profumo un normale battibecco tra giurati. Nulla più. Dalle sue parole emerge chiaramente che non ha intenzione di mettere in croce Mariotto. Anzi, ritiene che abbia agito grossomodo come ha sempre fatto da quando è a Ballando, ossia istrionicamente. Il che significa che non sposa in alcun modo la linea di D’Urso che ha sostenuto di essere stata umiliata e ferita. Ed è qui il nocciolo della questione. Se Milly avesse avallato totalmente il pensiero della giurata, che tra l’altro ha posto un aut aut (“o me, o lui”), automaticamente si sarebbe dovuta schierare contro lo stilista venezuelano.

Ma Carlucci, come si diceva, è molto scaltra e di farsi ‘manovrare’ non ha assolutamente voglia. E c’è pure da scommettere che le siano andate di traverso anche le critiche di ‘Barbarella’ che ha tirato in ballo il caso Ravagnani e la “famiglia”. Così ha rigirato la frittata, di fatto fornendo una narrazione ben diversa rispetto a quella di D’Urso. Più o meno questa: Mariotto ha fatto una delle sue ‘mariottate‘, non è accaduto nulla di grave, ha chiesto scusa e quindi si vada avanti senza creare caos all’interno del cast. Non ha parlato né di umiliazioni né di comportamenti scorretti da parte dello stilista totalmente.

Il colpo di genio di Milly Carlucci: nessuna ancora di salvezza lanciata a Barbara D’Urso

Dopo aver dipinto questo scenario, ecco il colpo di genio di Milly: la patata bollente lasciata nelle mani di D’Urso e nessuna ancora di salvezza lanciata in suo soccorso. In che senso? Nel senso che un’altra mossa rischiosa di Barbara è stata lasciare intendere che stava valutando di lasciare la giuria di Ballando con le Stelle. Forse si aspettava che Carlucci facesse una ramanzina pubblica a Mariotto e prendesse in toto le sue difese. Ma così non è stato. Anzi, sempre al Tg1, la conduttrice di Sulmona ha detto che ora è in attesa di sapere che cosa deciderà di fare la giurata:

“La giuria rimane inalterata e caso chiuso? Non posso dire che sia tutto a posto, stiamo parlando e in settimana dovremmo arrivare ad una conclusione. Non so se Barbara accetterà queste scuse. Sabato ha detto ‘o me o lui’, aspettiamo e vedremo sabato prossimo. Ballando è un varietà particolare, con 4 ore e mezza di spettacolo. Viene raccontata la vita e nella vita ci sono momenti di intemperanza. Non mi fanno piacere, sono andata lì a dire ‘basta: ma quando tra i due italiani comincia la gara ad alzare la voce puoi dire ‘basta’, ma non ti ascolta nessuno. Non amo queste situazioni, quando si verificano cerco di non intervenire con il martello. Forse dovrei avere il martello dei cartoon… Se non si ascolta il ‘basta’, diventa difficile. Ed è comunque un frammento di 5 minuti in 4 ore di emozioni e di ballo di alto livello. Adesso non so ancora se Barbara resterà, ha il diritto di scegliere. Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà”.

Capito? Il discorso di Carlucci, di fondo, sembra piuttosto semplice: visto che per me non è accaduto nulla di tragico, se te ne vuoi andare, vai. Nessuno ti trattiene. Anche perché quando D’Urso ha posto l’aut aut “o io o lui” e quando ha criticato il programma per non averla difesa ha, come si suol dire, iniziato a voler dare lei le carte. La scaltra Milly, nel giro di 48 ore, ha rimesso tutto sotto il suo controllo, facendo capire che invece le carte, nel suo show, le dà lei e nessun altro.