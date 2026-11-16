Carolyn Smith piange dopo lo scontro tra Mariotto e Barbara D’Urso, Ivan Zazzaroni svela il retroscena

Continuano a imperversare le polemiche attorno a Guillermo Mariotto, dopo che nella diretta di Ballando con le Stelle ha spruzzato profumo affermando di sentire puzza. Barbara D’Urso, che era al suo fianco in giuria e con la quale lo stilista non ha un rapporto sereno, per usare un eufemismo, ha subito interpretato il gesto come un’umiliazione nei suoi confronti. La conduttrice campana ha addirittura lasciato intendere che potrebbe abbandonare il programma. Dopo il fattaccio, ilDifforme ha diffuso un video in cui si vede Carolyn Smith, durante una pausa pubblicitaria, piangere, mentre discute con Alberto Matano e un autore del programma. Ivan Zazzaroni ha spiegato il motivo delle lacrime della coreografa.

Ballando con le Stelle, scontro Barbara D’Urso – Mariotto: Carolyn Smith in lacrime, Ivan Zazzaroni racconta cos’è successo

Dopo il siparietto, se così lo si può chiamare, del profumo spruzzato da Mariotto, in studio i nervi si sono fatti tesissimi. Carolyn Smith, con piglio serio, ha difeso D’Urso. “Sicuramente mi cacciano via dalla Rai se dico quello che penso. Sui discorsi della puzza che sono stati fatti, io penso che ci sia perché il naso, quando è troppo vicino a qualche parte, arriva da qualche parte”. La coreografa ha voluto dire, senza troppo girarci attorno, che se Mariotto ha avvertito puzza, è perché ha ficcato il naso dove non doveva. Tali dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e il pubblico ha potuto ascoltarle. Ciò che invece non si è visto è stato quanto successo durante il break pubblicitario.

Smith si è messa a piangere. Dal filmato fatto filtrare da ilDifforme, la si vede parlare animatamente con un autore e Matano. Ivan Zazzaroni, che le era vicino, ha spiegato che cosa è accaduto e perché la collega ha versato lacrime:

“Carolyn s’è messa a piangere dalla rabbia nel momento in cui le ho spiegato che sui social avevano male interpretato le sue parole sul naso di Guillermo. Lei ha chiarito che si riferiva a un modo di dire della sua Scozia: – “Senti puzza quando il naso è troppo vicino al c*lo – è la traduzione letterale di un celebre e colorito proverbio: “He that sits neist the arse micht feel the stink” (oppure “You can’t have your nose in the arse and not smell the shite”. Questa è la verità. Non ce ne sono altre”.

Mariotto non si scusa con Barbara D’Urso: “A lei non ho detto nulla”

Dopo la bufera, Guillermo Mariotto ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale, affermando che non chiederà scusa a D’Urso. Motivo? “Io non ho detto niente a Barbara”, ha dichiarato. “Quindi la puzza è una puzza, e basta. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata”, ha aggiunto, continuando a sostenere che le sue parole non sono state indirizzate alla collega: “Io non l’ho detto alla D’Urso. Ho detto che in quel posto c’era un cattivo odore. Tutto qui. Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è accanto a me, non devo chiedere scusa di niente. Ci sono i topi, saranno topi morti, che ne so. Però c’è puzza. È tutto nuovo, è tutto strano lì. L’hanno appena finito di costruire, un casino”.

Quanto esternato da Mariotto sta già facendo discutere per il semplice motivo che la maggior parte delle persone che hanno seguito la vicenda, come dimostrato ampiamente dal sentiment dei social, crede che il giurato stia provando a salvarsi in corner.

Milly Carlucci fa incetta di critiche

Domenica 15 novembre, cioè il giorno dopo la diretta, Milly Carlucci ha diffuso un video sui canali ufficiali del programma, commentando quanto avvenuto la sera prima. La conduttrice non ha fatto alcun nome, limitandosi a dire che è andata in scena una “puntata intensissima, piena di emozioni e di tante cose diverse ed estreme”. “Ci sono state delle intemperanze, alle volte, giocando si rischia di andare fuori dai limiti”, ha aggiunto per poi concludere: “Noi però siamo una famiglia che crede profondamente nel ballo, nello spettacolo, nel divertimento. E crede anche nell’armonia, nel fatto che si possono ricomporre tutte le cose anche i colori che possono essere un po’ impazziti ogni tanto. Quindi, cuori oltre l’ostacolo: alla prossima volta”.

Sotto al video è arrivata una raffica di critiche. Moltissimi utenti hanno ritenuto troppo blando l’atteggiamento di Carlucci nei confronti di Mariotto. In tutto ciò, D’Urso ha lasciato intendere a chiare lettere che sta valutando se lasciare il talent show. In particolare, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha dichiarato di non essersi sentita protetta dalla “famiglia” di Ballando. Un’evidente stoccata a Milly Carlucci. Ora non resta che attendere di vedere se davvero se ne andrà dalla giuria.