Barbara D’Urso e Mariotto, parla Milly Carlucci ed è un disastro: la conduttrice sommersa da critiche feroci

Un noto proverbio recita: “A volte la toppa è peggio del buco”. L’adagio cade a fagiolo per quanto dichiarato da Milly Carlucci il giorno dopo le tensioni viste a Ballando con le Stelle nella puntata in diretta di sabato 14 novembre. Guillermo Mariotto ha preso di mira la collega di giuria Barbara D’Urso, spruzzando del profumo e dicendo di sentire puzza. Un siparietto, se così lo si può chiamare, che ha profondamente turbato e ferito l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Già nel corso della puntata ha fatto trapelare tutto il suo disappunto. Poi, a notte fonda, attraverso il suo canale YouTube, ha lasciato intendere che non esclude di abbandonare il programma. Il che sarebbe clamoroso. Inoltre, ha sottolineato di non essersi sentita protetta dalla “famiglia”, concetto che spesso ribadisce Carlucci. Nel frattempo quest’ultima ha provato a correre ai ripari con un post diffuso domenica 15 novembre sui profili del talent show. Il problema è che è stata subissata di critiche da parte dei telespettatori.

Ballando con le Stelle, scontro Mariotto-Barbara D’Urso: interviene Milly Carlucci e piovono critiche

“Quella di ieri è stata una puntata intensissima, piena di emozioni, di tante cose diverse ed estreme. Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti”. Così Carlucci nel riferirsi alle tensioni tra D’Urso e Mariotto. Il suo discorso è stato accolto da una raffica di critiche da parte dei telespettatori. Tantissimi hanno ritenuto l’atteggiamento della conduttrice di Sulmona nei confronti dello stilista venezuelano troppo morbido. C’è anche chi ha sostenuto che abbia usato due pesi e due misure sul caso di Alberto Ravagnani e quello che ha coinvolto Barbara D’Urso.

“Dove stava il gioco? Milly, non sei stata all’altezza di gestire la situazione”, ha scritto una donna di nome Anna. Sotto al post sono arrivati moltissimi altri commenti dello stesso tono. “Questa sera hai sbagliato come donna e come conduttrice”, è stata l’opinione di Franca. Un’altra utente ha tuonato: “No Milly, stai sbagliando di grosso. Ti sei allertata con Ravagnani, e poi non bastoni Mariotto? Ha denigrato Rossella, ma stasera con la signora D’Urso… beh è stato davvero sgradevole. E il suo non era un gioco. Non si gioca così, Mariotto offende ed è maleducato”.

“Questa sera siete stati vergognosi”, ha scritto Nadia. Anche una signora Carmela ha protestato: “Intensa? Non direi. Direi piuttosto sgradevole e la sgradevolezza è portata sempre da Mariotto”. “Non si può difendere l’indifendibile. Brutto momento di televisione”, il parere di Marianna. Anche Anna non ha trovato azzeccate le parole di Carlucci: “Mi dispiace, ma non sei stata all’altezza della situazione. Tu dici intemperanze? No cara Milly, si chiama bullismo”

“Prendi provvedimenti invece di sorvolare, a casa arriva uno spettacolo penoso e passano messaggi sbagliatissimi che al giorno d’oggi vengono ancora di più amplificati”, ha scritto Ilaria. “Mariotto fa la fine di Diaco se continua così. Il discorso famiglia deve valere per tutti e Mariotto ha esagerato”, ha digitato un altro utente. E ancora: “Che differenza c’è tra il tuo Mariotto (che continui a perdonare all’infinito) e Diaco?”. Il riferimento a Diaco è all’intervista della scorsa settimana ad Alberto Ravagnani. Il giornalista ha incalzato a BellaMà l’ex sacerdote sulla sua sfera intima e Carlucci si è inalberata. In quel contesto parlò di Ballando con le Stelle come di una famiglia che protegge chi ne fa parte. Ora molti sostengono che anche D’Urso avrebbe dovuto essere protetta in maniera più energica.

Mara Venier contro Mariotto: “Sto dalla parte di Barbara D’Urso”

Quanto avvenuto a Ballando con le Stelle tra D’Urso e Mariotto è stato commentato anche da Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In del 15 novembre. La conduttrice veneta, senza troppi giri di parole, si è schierata dalla parte della collega e contro lo stilista: “In questo momento bisogna rasserenare Barbara. Mariotto si renderà conto che a volte esagera, però in questo momento sono dalla parte di Barbara e lo dico pubblicamente. Io sono con Barbara. Lei è stata una signora perché se c’ero io lì seduta partiva una pizza che vedevi Mariotto dove finiva”.