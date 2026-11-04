Milly Carlucci contro Diaco dopo il caso Ravagnani, intanto i vip tuonano sul giornalista: chi lo ha criticato

Milly Carlucci, come già anticipato da alcune indiscrezioni, è furibonda con Pierluigi Diaco, dopo l’intervista realizzata a BellaMà ad Alberto Ravagnani, in cui il giornalista ha fatto una serie di domande intime all’ex sacerdote, con tanto di polemica per non aver ricevuto le risposte sperate. I video di quel che è accaduto nella trasmissione di Rai 2 sono diventati virali rapidamente sui social, innescando un’ondata di indignazione nei confronti di Diaco. Persino la conduttrice di Ballando con le Stelle, che è nota per il suo temperamento mite e mai incline allo scontro, ha tuonato nei confronti del collega Rai, definendo quanto accaduto “inaccettabile”. Nel frattempo tante persone del mondo dello spettacolo hanno criticato aspramente il giornalista.

Milly Carlucci contro Pierluigi Diaco dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani

Diaco ha bombardato l’ex sacerdote di domande sul suo orientamento e sulle sue esperienze intime. Ravagnani, che attualmente è un concorrente di Ballando con le Stelle, a un certo punto ha detto al conduttore di essere in imbarazzo e a disagio. Tuttavia Diaco non si è scusato, anzi ha rivendicato il diritto di fare domande. Una scena surreale. Milly Carlucci, nel primo pomeriggio di mercoledì 4 novembre, attraverso il suo profilo Instagram, ha diramato una nota, palesando tutto il suo disappunto per quanto avvenuto:

“Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire. Ringraziamo Alberto per aver accettato l’invito a Ballando e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico, nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti, riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa in privato da tutto il nostro gruppo di lavoro.

Nel comunicato non vengono espressamente citati né Pierluigi Diaco né BellaMà. Ma è senza dubbio al giornalista e alla trasmissione di Rai 2 che Milly Carlucci e il suo team hanno rivolto il messaggio. Per ora il giornalista non ha commentato in alcun modo quanto avvenuto.

Tutti i personaggi famosi che si sono espressi contro Diaco

Molti personaggi famosi si sono espressi contro l’atteggiamento di Diaco. “Ha meno tatto di mia madre quando la domenica mattina alle 6:30 passava l’aspirapolvere mentre dormivo”, ha scritto sui social l’inviato e conduttore delle Iene Stefano Corti. “Diaco, non ci siamo”, il flash di Paola Barale. Sarcasmo da parte di Valerio Scanu: “Ditemi che è l’intelligenza artificiale, vi prego”. Durissimo il coreografo ed ex marito di Veronica Peparini, Fabrizio Prolli: “Da denuncia”. Telegrafica ma incisiva Ainett Stephen: “Agghiacciante”.

Selvaggia Lucarelli su Instagram ha postato stralci dell’intervista e ha così commentato: “La violenza di questa intervista. Il modo in cui cerca di frugare nella sua vita, il rancore gratuito, le domande con la bava alla bocca. Ma poi Diaco rimprovera all’ex sacerdote di non aver risposto fino in fondo alla chiamata del Signore. Del resto, lui è uno che quando riceve una chiamata dall’alto non riattacca mai. Soprattutto se dall’altra parte c’è Giorgia Meloni. Mamma che brutta roba“.

E ancora, critiche da parte della conduttrice Manila Gorio, che ha scritto: “Dopo quanto accaduto la Rai deve sospendere immediatamente questo programma“. “Mamma mia poverino”, ha tuonato Madame. Luca Favilla di Ballando con le Stelle ha chiosato: “Una roba vergognosa“.

Commento durissimo anche da parte della stand-up comedian Simonetta Musitano che ha scritto che “a parte la violenza psicologica inaudita, l’atteggiamento aggressivo e tendenzioso, la manipolazione, il giudizio moralista, il livore, il rancore, la totale assenza di professionalità, di tatto che pensa di avere inspiegabilmente e quindi conseguentemente il suo totale distacco dalla realtà. A tutto questo si aggiunge la sua ignoranza”.

“Non è mai un obbligo verso gli altri parlare o rispondere della propria sessualità. Ognuno decida COME, QUANDO e SE parlare del proprio orientamento, della sfera intima dei propri desideri e sentimenti”. Così Vladimir Luxuria. Basita anche Sonia Bruganelli: “Ma seriamente?” aggiungendo una emoji stupita e un’altra schifata. Sulla vicenda è intervenuto anche Angelo Madonia: “Sono profondamente imbarazzato per questo conduttore e per quel qualcuno che permette tutto ciò“. Anche Aurora Ramazzotti ha detto la sua, senza però infierire su Diaco, limitandosi a esprimere vicinanza all’ex sacerdote: “Siamo tutti con Alberto. La tua forza e profondità prevalgono su tutto”.