Milly Carlucci furiosa con Diaco per l’intervista ad Alberto Ravagnani, anche Lucarelli tuona: “È violenza”

Terremoto in Rai dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani nel corso della puntata di BellaMà in onda martedì 3 novembre: secondo quanto rivelato da Fanpage.it, Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle, programma in cui l’ex sacerdote è concorrente, sarebbero imbestialiti. Motivo? Per come Diaco ha gestito l’ospitata dell’ex ecclesiastico, al quale ha rivolto una serie di domande strettamente intime. Di tutta risposta, stando sempre a quanto fatto filtrare dalla testata campana, il popolare talent show del sabato sera di Rai 1 avrebbe deciso di vietare ai concorrenti del proprio cast qualsiasi ospitata a BellaMà. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha tuonato contro Diaco, parlando di “violenza” verbale.

Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sarebbero imbestialiti con Diaco per l’intervista ad Alberto Ravagnani

Alberto Ravagnani è in gara a Ballando con le Stelle ed è stato ospite a BellaMà. Quanto avvenuto “avrebbe scatenato una tensione fortissima in Rai, provocando la reazione sdegnata e perentoria del gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle”, ha rivelato Fanpage.it. Ma che cosa è accaduto precisamente? L’ex sacerdote si era presentato nel salotto di Rai 2 per narrare la sua esperienza nello show condotto da Milly Carlucci. Ma Diaco ha portato la chiacchierata sul terreno strettamente personale e intimo. “Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”, ha chiesto a Ravagnani al quale ha poi domandato, nonostante l’evidente impaccio dell’ospite, se facesse una distinzione tra “amore e sesso”. E ancora: “Non so se l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?”.

L’ex sacerdote si è mostrato desideroso di non rispondere nel dettaglio alla serie di quesiti posti da Diaco che, tuttavia, ha rivendicato il diritto di fare domande “al limite della maleducazione”. A quel punto Ravagnani ha dichiarato palesemente di essere in imbarazzo e di avere diritto a non rispondere.

Ma c’è dell’altro. Diaco ha anche detto all’ospite: “Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle”. Poi ha tentato in qualche modo di aggiustare il tiro, sottolineando che la trasmissione del sabato sera di Rai 1 è talmente popolare da non aver bisogno di marchette. Fatto sta che l’intervista avrebbe fatto infuriare Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro che avrebbero subito preso una decisione drastica: nessun altro concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle sarà più ospite di Diaco. Sarebbe cioè scattata una sorta di “embargo“.

Selvaggia Lucarelli critica Pierluigi Diaco: “Rancore gratuito”

Sulla vicenda ha detto la sua anche Selvaggia Lucarelli che ben conosce Ballando con le Stelle, dove è stata giurata per anni. “La violenza di questa intervista. Il modo in cui cerca di frugare nella sua vita, il rancore gratuito, le domande con la bava alla bocca”, ha esordito la giornalista criticando apertamente il conduttore di BellaMà. “Ma poi Diaco rimprovera all’ex sacerdote di non aver risposto fino in fondo alla chiamata del Signore. Del resto, lui è uno che quando riceve una chiamata dall’alto non riattacca mai. Soprattutto se dall’altra parte c’è Giorgia Meloni. Mamma che brutta roba”, ha concluso Lucarelli, riferendosi agli ottimi rapporti tra Diaco e la premier.