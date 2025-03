Bella Mà, Diaco sbotta contro Alba Parietti: “Volgare, chiedi scusa”

Durante l’ultima puntata di Bella Mà, Alba Parietti è stata ospite di Pierluigi Diaco e come sempre ha diviso l’opinione pubblica con il suo atteggiamento per cui, in molti sui social, oramai la definiscono regina. Durante il tempo che ha trascorso nello studio, ha avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere anche con il pubblico e di ricevere, in un certo senso, una specie di processo. Proprio durante l’intervento di un ragazzo, è avvenuto un episodio che ha fatto arrabbiare il padrone di casa. Mentre Alba veniva rimproverata per aver mostrato il lato B in passato, è stata ripresa da Pierluigi Diaco per non aver utilizzato lo stesso termine elegante del ragazzo. Quando si è resa conto, si è coperta subito la bocca e si è scusata con il conduttore, che ha risposto subito a tono: “Veramente volgare, chiedi scusa al pubblico“. Poi Alba, con il suo solito charme, ha trovato il modo per strappargli un mezzo sorriso.

Ovviamente questo video sui social è diventato subito virale e nessuno si è sentito offeso, anzi, questa piccola gag ha divertito davvero molto in modo particolare gli utenti sui social che hanno condiviso il filmato.

– Tempo fa mostravi il tuo…?

• Culo?

– È volgare, scusati col pubblico

• Mi scuso per aver detto culo pic.twitter.com/DcpYk79MJq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 25, 2025

Alba Parietti ospite a Bella Mà

Tanti complimenti per la spiccata ironia di Alba, ma non sono mancate le critiche sui social. Lei, che oramai bazzica in questo mondo da tanto tempo, si è abituata a stare al centro dell’attenzione del web e di ricevere insulti continuamente, infatti è diventato anche iconico il suo modo di rispondere agli utenti che commentano le sue foto su Instagram. Piuttosto che bloccare, lei risponde sempre a tutti facendo ridere i suoi numerosi followers che, nel corso degli anni, hanno cominciato a seguirla anche per questo.

Comunque sia, ogni volta che appare in televisione riesce sempre, in qualche modo, a lasciare il segno. Ad esempio ha colpito molto il suo monologo, riuscendo ad emozionare molte persone che lo hanno commentato su X. Insomma, in modo o nell’altro, Alba è davvero un personaggio televisivo completo, sa come far divertire il pubblico ma anche come regalare una emozione indelebile e la sua ospitata di oggi a Bella Mà ne è la prova più evidente.