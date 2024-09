Bella Ma’, Antonella Elia punge e Adriana Volpe se la ride: “iena”

È tornato in onda oggi Bella Ma’, il programma di Pierluigi Diaco che mette al centro la sfida generazionale tra Gen Z e Boomers. Oltre ai nuovi protagonisti – più o meno giovani – pescati dalla gente comune, ci sono anche vari personaggi vip, che fanno parte del cast fisso della trasmissione di Rai 2. Tra questi troviamo Adriana Volpe e Antonella Elia che, già durante la scorsa edizione, hanno intrattenuto il pubblico con sfide di ballo e rubriche di moda. Anche stavolta, non sono state da meno. Prima delle loro rispettive performance però, le due hanno dato vita ad un battibecco… tagliente.

Il pomeriggio di Rai 2 è tornato ad illuminarsi con la regolare programmazione. Dopo la prima puntata di Ore 14, è ripartito anche Bella Ma’, con al timone Pierluigi Diaco. Nonostante l’assenza di grandi novità per la nuova edizione, il programma riesce comunque ad intrattenere, con un cast eterogeneo.

Quest’anno tra l’altro, tra i vari protagonisti, è presente anche Niccolò Bettarini – il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini – che ha già fatto collezionare al programma la prima polemica, proprio dovuta alla sua partecipazione.

Non c’è stato bisogno di attendere molto però, per spostare il focus su un’altra questione relativa alla trasmissione. Proprio nella prima puntata infatti, tra due ospiti vip presenti in studio c’è stato un botta e risposta quasi al veleno.

Come già detto, stiamo parlando di Antonella Elia e Adriana Volpe. Le due fanno parte del cast fisso di “vip” che si alternano nel corso delle puntate di Bella Ma’. In particolare, le due, si dilettano spesso in sfide di ballo, così come hanno fatto quest’oggi.

Le showgirl dovevano esibirsi nella Pizzica insieme a due concorrenti del programma. Prima di vedere la preparazione della loro performance però, c’è stato un acceso battibecco in studio.

Il tutto è avvenuto quando Pierluigi Diaco ha chiesto alla compagna di ballo della Volpe di descriverla. Elena, la concorrente, ha rivelato di ritenere la showgirl una persona molto dolce. Mentre Adriana ha risposto lusingata al complimento però, il conduttore ha chiesto alla Elia di confermare quando affermato da Elena.

E’ stato proprio in quel momento, allora, che Antonella ha commentato il tutto lanciando una frecciatina:

Diaco: “è dolcissima, Antonella?” Elia: “insomma, finge!“

All’udire tale commento, la Volpe non si è di certo tirata indietro e ha risposto a tono alla sua “nemicamatissima“.

Ma come? Sei una iena!

Fortunatamente, il botta e risposta “viperetto” si è chiuso velocemente tra le risate di entrambe le protagoniste. Diaco però, non è rimasto indifferente al fatto e ha concluso la questione immaginando come potrebbe evolvere il rapporto tra le due nel corso della stagione:

Io ho già capito che… Cioè, neanche siamo alla prima puntata che già stanno così