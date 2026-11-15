Barbara D’Urso verso il clamoroso addio a Ballando con le Stelle dopo il “caso profumo” di Mariotto

Barbara D’Urso è ferita e delusa dopo quanto accaduto durante la diretta di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre. In studio Guillermo Mariotto, che affianca la conduttrice, ha spruzzato profumo, dicendo di sentire cattivi odori. Una scena che, a detta di molti, ha travalicato gli steccati della goliardia per approdare nei confini della volgarità. E infatti anche il resto della giuria non si è fatto alcuna risata. Anzi, ha invitato lo stilista a chiedere scusa. Ma ormai la frittata era fatta. E in tutto ciò c’è un altro dettaglio non da poco che D’Urso ha evidenziato finita la puntata, a notte fonda, sul suo canale YouTube: Milly Carlucci non è intervenuta in modo deciso. A onor del vero, ‘Barbarella’ non ha esplicitamente menzionato la conduttrice di Sulmona. Ma chi sa leggere tra le righe si è accorto che quasi certamente è proprio a Carlucci che si è rivolta quando ha detto di pensare di essere entrata in una “famiglia protettiva”, rendendosi invece conto che la protezione non è arrivata.

Barbara D’Urso delusa e ferita dagli atteggiamenti di Guillermo Mariotto: poi il discorso sulla famiglia. Milly Carlucci?

“C’è stata un’atmosfera di provocazioni varie dal primo giorno nei miei confronti, ma ho sempre cercato di andare avanti con il sorriso. Questa cosa di stasera è terribile”, ha dichiarato D’Urso in una storia Instagram, per poi dare appuntamento ai suoi fan sul suo canale YouTube, dove ha proseguito il discorso. Durante la diretta, dopo che Mariotto ha spruzzato profumo dicendo di sentire puzza, Barbara ha dato un ultimatum alla trasmissione. “O io o lui”, ha chiosato la giurata che è comunque rimasta a valutare i concorrenti. A notte fonda e a mente fredda, ha analizzato il tutto e si è sfogata:

“Sono molto delusa, molto ferita, perché stasera io ho subito una vera e propria aggressione. Perché le aggressioni sono anche, molte volte, verbali. Parlo di aggressione perché questa cosa era chiaramente premeditata. Lo so perché lui, questo che era seduto alla mia sinistra, è arrivato già dall’inizio della diretta con questa cosa che mi spruzzava addosso. Però io cerco sempre di non fare polemiche, di non reagire, di non replicare. Ho lasciato fare perché volevo volare alto, chi se ne importa. Poi però è sbottato, è sbottato in una cosa orribile. Sapete perché la chiamo aggressione? Perché questo è un atteggiamento per umiliare una persona. Io ho le spalle grandi mi so difendere da sola, anche se la cosa mi ferisce molto. Ma magari tanti di voi hanno subito una roba del genere e non si potevano difendere“.

Spazio poi al discorso sulla famiglia. D’Urso ha ricordato come la settimana scorsa tutto il team di Ballando con le Stelle si sia stretto attorno ad Alberto Ravagnani dopo il caso dell’intervista di Pierluigi Diaco. Una dinamica che sperava accadesse anche nei suoi confronti e che invece non si è verificata:

“Io trovo questa cosa imperdonabile e molto triste, perché sono entrata in una famiglia. Una famiglia che, insomma, nelle ultime settimane diceva appunto di difendere, di proteggere i componenti di questa famiglia. Io stasera non mi sono sentita protetta, perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto“.

Il futuro di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: la giurata potrebbe lasciare

Sempre nel corso dello sfogo notturno, D’Urso ha anche lasciato intendere che non è detto che continuerà a essere una giurata di Ballando con le Stelle: “Io avrei potuto prendere, alzarmi e andare via. Ma io sono una professionista e sono stata là fino alle due meno un quarto a svolgere il compito per il quale sono stata chiamata. Quindi io ci sono stata, per ora. Ma è stato tutto molto brutto, triste. Ripeto, lo trovo davvero imperdonabile. Questa volta non perdono, quindi non so quello che succederà. Non so quello che accadrà o forse già lo so. Buonanotte, col cuore“.

D’Urso ha quindi dichiarato senza troppo girarci attorno che non ha intenzione di perdonare Mariotto, evidenziando di aver svolto il proprio ruolo da giurata con professionalità fino ad ora. Ma domani chissà. Non si esclude quindi che nelle prossime ore la situazione potrebbe precipitare e culminare con un clamoroso abbandono del programma da parte della conduttrice.

L’assenza di Selvaggia Lucarelli ha generato un caos incontrollato a Ballando con le Stelle

La giuria di Ballando con le Stelle, quest’anno, ha cambiato pelle. Fuori Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, dentro Alberto Matano e Barbara D’Urso. L’assenza di Canino non si sta facendo notare molto a differenza di quella di Lucarelli. D’altra parte c’era da aspettarselo. Il punto è che Selvaggia non solo riusciva con acume ad accendere varie dinamiche, ma era anche in grado di tenere in qualche modo a bada Mariotto e di fungere da prezioso ago della bilancia tra i giurati. Ora invece c’è un caos incontrollato. Ed è un problema. Perché un conto è sapere discutere e sapere entro che limiti farlo, un altro è andare a briglia sciolta. L’epilogo è quello che si è visto ieri sera. Non proprio un grande spettacolo.