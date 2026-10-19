Mariotto spara a zero su Barbara D’Urso, “scappa da tutti, sta sola e non regge il confronto con Ornella Muti”

Guillermo Mariotto mette benzina sul fuoco: il giurato di Ballando con le Stelle, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha tuonato contro la collega Barbara D’Urso, affermando che non è in grado di reggere il confronto con Ornella Muti e criticandola anche per l’atteggiamento avuto nei confronti di alcuni giornalisti. Le dure parole dello stilista venezuelano sono giunte a distanza di poche ore dall’intervista rilasciata da D’Urso a Domenica In, dopo quanto accaduto nelle prime tre puntate dello show danzante condotto da Milly Carlucci. Rapido riassunto: ‘Barbarella’ nella prima puntata ha sostenuto che l’esibizione della diva romana e del suo maestro Pasquale La Rocca le aveva trasmesso poche sensazioni. Per chi non lo sapesse, La Rocca è il ballerino con il quale D’Urso ha gareggiato lo scorso anno a Ballando. Simona Ventura, custode del tesoretto, velenosamente ha sussurrato che Barbara potrebbe essere stata “gelosetta” del danzatore. Da lì in avanti ne è nata una polemica che perdura ancora oggi.

Guillermo Mariotto contro Barbara D’Urso: “Non regge il confronto con Ornella Muti”

“Barbara d’Urso non regge il confronto con Ornella Muti, tutto lì. È facile andare in un altro programma a parlare dietro”, ha esordito Mariotto, riferendosi a quanto detto dalla collega giurata da Mara Venier. “Li ho fatti giocare un po’, ma ieri ho messo fine alla telenovela”, ha spiegato D’Urso, alludendo al fatto che nella terza puntata di Ballando abbia dato 10 a Muti e La Rocca.

“Voglio che dica le stesse cose a Ballando. Ornella ti fulmina con lo sguardo, è pazzesca, è una diva. Barbara non regge il confronto e capisco che non ce la faccia”, ha aggiunto Mariotto. E ancora: “Dire tutto bello, con disprezzo tra l’altro, è ingiusto. La verità è non reggere il confronto con una del calibro della Muti”.

‼️Guillermo Mariotto a #LVB:

”Non regge il confronto con Ornella Muti, è facile andare a #DomenicaIn a dire queste cose. Ha valutato con disprezzo. La Muti con uno sguardo ti fulmina. Barbara d’Urso non ce la fa.” #BallandoConLeStelle https://t.co/Q98rmXbRlB — TVKnight (@thetvknight) October 19, 2026

Balivo a questo punto ha detto di non seguire Mariotto, palesando il suo disaccordo su quanto esternato dal venezuelano che, però, è rimasto inamovibile: “Si capiva che il 10 dato da D’Urso era un voto finto e recitato. Anche io ho dato 10, ma perché meritava 10”. Mariotto ha poi affondato ulteriormente il coltello nella piaga, affermando che Barbara non avrebbe un atteggiamento positivo nei confronti dei giornalisti. In particolare, ha sostenuto che la collega eviterebbe le interviste di Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona. “Lei scappa da Marocchi sempre, non si ferma mai. Scappa sempre da tutti, sta solo col suo blogger”, ha chiosato.

Ballando con le Stelle, Mariotto su D’Urso e Matano: “Vanno stanati”

Al momento D’Urso non ha replicato alle dichiarazioni dello stilista, ma è probabile che sabato sera ci saranno scintille tra i due giurati durante la diretta di Ballando con le Stelle. Tra l’altro non è la prima volta che Mariotto pungola l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Subito dopo la prima puntata del popolare show danzante, in riferimento agli esordi in giuria di D’Urso e Matano si era così pronunciato: “Vanno stanati. Devono prendere posizione bene su quello che devono fare e su come devono farlo. Bisogna essere liberi, ma non si può fare buonismo”.