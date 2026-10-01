Barbara D’Urso fuori dalla tv per anni, “ecco i nomi dei 5 conduttori big che m’hanno difeso: gli altri zitti”

Sono passati oltre tre anni da quando Barbara D’Urso ha condotto una puntata di un programma televisivo. Nell’estate 2023 accadde l’impensabile: Mediaset, l’azienda di cui era una colonna, la lasciò senza alcuno show da presentare. A fine dicembre di quell’anno le scadde il contratto con il Biscione. Da allora, ad eccezione di un’intervista a Domenica In e della partecipazione dello scorso anno come concorrente a Ballando con le Stelle, di ‘Barbarella’ non c’è più stata traccia sul piccolo schermo. Intervistata dal Corriere della Sera, D’Urso ha confermato che ora è pronta a tornare su Rai 1, nella giuria dello show danzante condotto da Milly Carlucci. Ma non dimentica cosa ha attraversato nell’ultimo triennio e chi tra i colleghi conduttori l’ha sostenuta. Solamente cinque sono quelli che hanno speso parole pubbliche di apprezzamento nei suoi confronti. Gli altri hanno taciuto.

Barbara D’Urso fa il nome dei 5 conduttori che l’hanno sostenuta

Nella giuria di Ballando, naturalmente, l’ha voluta Milly Carlucci. “Una grandissima professionista, ci somigliamo molto, siamo due generalesse: teniamo tutto sotto controllo”, ha dichiarato D’Urso, rivelando poi i colleghi che le hanno manifestato supporto da quando ha smesso di lavorare in tv: “In questi tre anni Milly è stata una delle pochissime persone che hanno pubblicamente detto che era assurdo che mi fosse impedito di lavorare: lei, Gerry Scotti, Paola Perego, Giletti e Chiambretti. Tutti gli altri hanno taciuto, ma va bene così”.

A proposito di Ballando, prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto diversi scontri in passato. Tra l’altro c’è stato anche un altro importante cambio in giuria: Alberto Matano sostituirà Fabio Canino. “Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro”, ha commentato D’Urso, cercando di tirarsi fuori dalla dualità con Lucarelli.

Altro fatto curioso è che tra le concorrenti di Ballando quest’anno c’è Ornella Muti, la cui figlia Naike Rivelli è stata condannata penalmente per due volte per diffamazione aggravata nei suoi confronti. “Non ne ho mai parlato pubblicamente, ma ribadisco che non mi interessa il pregresso, giudicherò il ballo a seconda dell’esibizione e non mi farò condizionare. Sono sicura che Ornella Muti ballerà bene”, ha tagliato corto l’ex volto Mediaset.

Il sospetto sul veto di Pier Silvio Berlusconi

D’Urso, conversando con Il Corriere della Sera, ha inoltre ribadito ciò che ha detto nelle scorse ore sul suo nuovo canale YouTube, ossia che non è vero che per diventare giurata a Ballando ha preteso un cachet stellare e un albergo in pieno centro a Roma. Ha bollato il tutto come fake news. Inoltre ha dichiarato che si augura di poter condurre un programma in Rai in un futuro non troppo lontano. E qui si è riaperto il tema del presunto veto imposto da Pier Silvio Berlusconi per tenerla ferma ai box.

“In questi tre anni – ha rimarcato – in tanti hanno parlato di veti su di me. Io credo che ogni sospetto cadrà quando delle trasmissioni che ogni volta vengono preparate da me, assieme a persone della Rai, magicamente smetteranno di sparire. Solo allora capirò che quel veto di cui si parla è solo un’illusione distorta”.

D’Urso ha quindi confermato ciò che è stato più volte raccontato nei mesi scorsi sotto forma di indiscrezione, vale a dire che in diverse occasioni è stata molto vicina a prendere le redini di una trasmissione in Rai, ma che poi si è ritrovata sempre punto e a capo.