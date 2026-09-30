Barbara D’Urso, scoop e sfogo: “Sarò a Ballando con le Stelle, ma quante falsità: cachet basso”

Barbara D’Urso, dopo mesi di indiscrezioni sulla sua presenza a Ballando con le Stelle 2026, ha rotto il silenzio e ha confermato che farà parte della giuria. Prenderà il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli. La conduttrice campana ha ufficializzato il suo ingresso nel cast fisso della trasmissione di Rai 1 in concomitanza con l’apertura del suo nuovo canale su YouTube. Nel rendere noto di aver accettato l’offerta del talent show, si è anche sfogata per le svariate indiscrezioni circolate quest’estate sulla trattativa che l’ha vista protagonista con Milly Carlucci e la dirigenza della tv di Stato, affermando che sono state scritte molte falsità.

Barbara D’Urso: “Sarò una giurata di Ballando con le Stelle, ma quante fake news su di me”

“In questi mesi sono state dette tante cose che non corrispondono a verità”, ha esordito D’Urso, spiegando nel dettaglio i passaggi della trattativa. In particolare, ha riferito che a inizio agosto sui media c’è chi ha cominciato a diffondere fake news, sostenendo che lei avesse avanzato alla Rai richieste da star, ossia la pretesa di un maxi cachet e il diktat di soggiornare in un albergo di lusso in centro a Roma. Ha anche ricordato che qualcuno ha raccontato che tra lei e Milly Carlucci non ci sarebbe stato alcun tipo di contatto. Quindi la sua verità:

“La verità è un’altra. Questa cosa che si è creata è per farmi passare come la diva, che fa le cose per soldi, per tenere il segreto e per fare hype. A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, il capo autore di Ballando, e Milly Carlucci. Loro molto carinamente e con molta persuasione hanno cercato di convincermi a fare questo ulteriore passo in giuria. Io non l’ho mai desiderato il ruolo, mi dispiace deludere chi lo pensa. Può dirvelo anche Milly. Alla fine ho accettato e a luglio ho garantito la mia presenza nel cast come giurata. Ero entusiasta. Abbiamo fatto anche delle videochiamate io, Milly e De Andreis. L’ultima è stata a fine luglio. Con loro non ho mai parlato di cachet, perché loro mi hanno detto che della questione se ne sarebbe occupata la Rai. Mi hanno solo detto che il cachet era basso perché non c’era molto budget. Io ho detto loro di non preoccuparsi e che avrei valutato. Ma ho dato la mia parola d’onore che avrei accettato”.

E così è stato, nonostante fino al 17 settembre la Rai, sempre stando al racconto di Barbara D’Urso, non si sarebbe fatta viva, fatto che ha lasciato perplessa la conduttrice campana:

“Il 17 settembre vengo chiamata dalla Rai. Una cosa strana, visto che mancavano solo due settimane prima dell’inizio di Ballando. Mi chiama questo signore gentile ed educato e mi dice quello che mi avrebbero offerto per fare la giurata. E io ho detto sì. Non c’è una cifra pazzesca, non c’è l’albergo di lusso, non ci sono miei capricci. La notizia è che quindi ci sarò”.

Barbara D’Urso torna nella tv che conta a distanza di tre anni dal traumatico addio a Mediaset

Barbara D’Urso, dopo il traumatico addio a Mediaset nel 2023, non ha più avuto ruoli di spicco in tv. Una scelta non sua. In più occasioni ha spiegato che avrebbe desiderato tornare sul piccolo schermo alla conduzione. Ma di offerte non ne sono arrivate. E anche quando sono giunte, non sono andate a buon fine. Si è mormorato di un presunto veto imposto alla Rai da Pier Silvio Berlusconi. Il manager, nei mesi scorsi, ha smentito di aver mai messo indirettamente i bastoni tra le ruote alla sua ex dipendente. Quel che è certo è che l’addio tra D’Urso e il Biscione non è assolutamente avvenuto a tarallucci e vino. La conduttrice ha addirittura trascinato in tribunale l’azienda di Cologno Monzese.