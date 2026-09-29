Giuria Ballando con le Stelle, decisione presa su Barbara D’Urso (finalmente): la scelta definitiva della Rai

Dopo mesi in cui è stato detto e scritto di tutto sulla presenza o meno di Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle, si è giunti finalmente alla risoluzione del rebus: la conduttrice campana siederà dietro al popolare bancone del talent show condotto da Milly Carlucci, in partenza sabato 3 ottobre, in prime time su Rai 1. Lo rivela Dagospia in esclusiva, attraverso una notizia ‘flash’ firmata dal giornalista Giuseppe Candela che ha assicurato che l’ex volto Mediaset sarà la quinta giurata. Si aggregherà quindi ad Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e alla presidente Carolyn Smith.

Barbara D’Urso sarà nella giuria di Ballando con le Stelle: accordo trovato da tempo

Barbara D’Urso sì, Barbara D’Urso no. Vuole troppi soldi, anzi c’è il veto di Pier Silvio Berlusconi. No, Milly Carlucci l’ha ingaggiata. Invece la trattativa è saltata all’ultimo. Eccetera, eccetera, eccetera… Sono alcune delle indiscrezioni che sono trapelate nelle ultime settimane. Ad un certo punto il tema della presenza di D’Urso a Ballando con le Stelle è diventato persino stucchevole. Ora, stando allo scoop di Dagospia, la vicenda si è chiusa. E c’è stata la tanto attesa fumata bianca. La conduttrice e la Rai hanno trovato l’intesa. Pare anzi che l’accordo risalga a mesi fa e che di recente sono stati ultimati i dettagli economici del contratto.

Nel cast fisso arrivano Simona Ventura e Francesca Fialdini al tesoretto

Milly Carlucci dovrebbe ufficializzare l’ingresso di D’Urso in giuria giovedì, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show. Dunque, a pochi giorni dal debutto della nuova stagione del talent danzante, tutti i tasselli sono stati sistemati: il cast dei vip è stato annunciato giorni fa, con la ciliegina sulla torta che si chiama Ornella Muti. Resi noti anche tutti i maestri che accompagneranno i famosi durante la competizione.

Nella trasmissione avranno un ruolo anche Francesca Fialdini e Simona Ventura, che sostituiranno nella custodia del tesoretto Alberto Matano che è stato ‘promosso’ a giurato. Già annunciata anche una delle ballerine per una notte, ossia Federica Sciarelli, che torna in tv dopo aver lasciato la conduzione di Chi l’ha visto?.