Barbara D’Urso e il caso outing a Ballando con le Stelle, Vladimir Luxuria smonta Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle balla con le polemiche e con il caso del presunto tentativo di outing ai danni del maestro Pasquale La Rocca. Il talent show di Rai 1 è giunto alla seconda puntata. Nella prima, Barbara D’Urso è stata pungolata da Simona Ventura, dopo aver detto che l’esibizione di Ornella Muti e La Rocca non le aveva trasmesso grandi emozioni. “Sei gelosetta?”, ha chiesto SuperSimo alla giurata, in riferimento al fatto che lo scorso anno lei era in gara a Ballando in coppia proprio con La Rocca. Si arriva al secondo appuntamento del programma, quello di sabato scorso. La questione della “gelosetta” è tornata a galla e D’Urso si è difesa. A questo punto è entrata nella vicenda a distanza Selvaggia Lucarelli, che sui social ha parlato di outing, attaccando ‘Barbarella’. A sua volta Lucarelli, per quanto scritto, è stata criticata da Vladimir Luxuria.

Ballando con le Stelle: scontro tra Barbara D’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti

“Ho sentito parlare di triangoli, sudore, corpi… di tutto. Anche Pasquale”, ha dichiarato D’Urso sabato scorso, dopo la performance di La Rocca e Ornella Muti. “Sapete bene che non potrei essere gelosa”, ha aggiunto per poi chiedere in modo incalzante ai due per quale motivo avrebbe dovuto nutrire gelosia verso il maestro. Quest’ultimo ha replicato dicendo che la gelosia si manifesta quando si condivide un percorso speciale. D’Urso ha subito sottolineato che il percorso che ha vissuto a Ballando con le Stelle lo scorso anno è stato “specialissimo”, ma ha ribadito che non è affatto gelosa di vedere ora il ballerino danzare con Ornella. Inoltre ha definito La Rocca “morbidone” e ha rimarcato che, a detta sua, a parte il sudore e i corpi, “ci vuole ben altro per smuovere…”

L’intervento della D’Urso, come tra l’altro riferito dal Corriere della Sera, è stato interpretato da molti utenti come un tentativo di outing nei confronti dell’orientamento di Pasquale La Rocca, che, è bene precisarlo, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Insomma, si tratta di semplici supposizioni.

Selvaggia Lucarelli attacca D’Urso e viene criticata da Vladimir Luxuria

In tale contesto si è inserita Selvaggia Lucarelli. “Tentare di fare un outing in diretta per vendicarsi di due scemenze. Alla fine ci si rivela sempre per ciò che si è”, ha scritto la giornalista in una storia Instagram. Non ha fatto alcun nome, ma se uno più uno fa due, il suo bersaglio è stata Barbara D’Urso. La vicenda è stata notata da Vladimir Luxuria, che ha attaccato Lucarelli via social:

“Il paradosso è proprio che chi sta accusando Barbara D’Urso di un presunto tentativo di outing di Pasquale in realtà ha voluto mettere la pulce nell’orecchio sull’orientamento del ballerino: in trasmissione non si è parlato di orientamenti, lo ha fatto invece chi volutamente ne ha parlato. Chi accusa di outing ha in realtà voluto farlo”.

In sostanza, secondo Luxuria, nessuno ha parlato di tentativo di outing, se non qualche utente sul web e il Corriere della Sera che ha riportato tali congetture. Per l’ex parlamentare, il fatto che Lucarelli abbia dedicato una storia alla questione è un qualcosa di grave.