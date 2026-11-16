Barbara D’Urso detestata a Mediaset? Lucarelli fa i nomi e parla del camerino smontato da Federica Panicucci

Selvaggia Lucarelli ha tratteggiato un profilo di Barbara D’Urso non proprio elogiativo, per usare un eufemismo. La giornalista, nella sua newsletter ‘Vale Tutto’, ha parlato delle tensioni tra Guillermo Mariotto e la conduttrice campana a Ballando con le Stelle, raccontando anche dei retroscena risalenti a quando la 69enne napoletana era un volto di punta di Mediaset. Lucarelli ha fatto nomi e cognomi di coloro che nell’universo del Biscione avrebbero provato una forte antipatia nei confronti di D’Urso. Ha poi risfoderato il leggendario aneddoto del camerino che Federica Panicucci avrebbe fatto smontare nel 2011. Motivo? Lo aveva ereditato da ‘Barbarella’ e avrebbe temuto che fossero state installate delle cimici per monitorarla.

Barbara D’Urso antipatica e mal sopportata a Mediaset? Selvaggia Lucarelli fa nomi e cognomi

“Il problema è che Barbara D’Urso è antipatica – ha scritto Lucarelli – Lo è in un senso molto ampio del termine. Ha un senso di superiorità, un’altezzosità, una incapacità di rendersi leggera e la capacità di prendersi sempre maledettamente sul serio che rendono difficile lavorare con lei. E avere a che fare con lei fuori dalla tv, anche (La Rocca insegna)”. Per chi non lo sapesse, Pasquale La Rocca ha danzato in coppia con Barbara D’Urso nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle. I due legarono molto, ma poi, nei mesi successivi, il rapporto si raffreddò. E infatti da quando D’Urso è diventata giurata nel talent show di Rai 1 si è scontrata con il danzatore diverse volte.

Lucarelli ha aggiunto: “Non a caso negli anni in Mediaset si è attirata l’antipatia di un numero considerevole di colleghe e di colleghi della rete e pure di molte e molti fuori dalla rete. Una specie di record. Clerici non dimentica il fatto che invitò il suo ex per parlare di corna (a lei). Ventura l’ha detestata per anni anche per il flirt di Barbara con Bettarini, Maria De Filippi idem”.

La giornalista ha poi rispolverato un presunto episodio avvenuto 15 anni fa che avrebbe visto protagonista Federica Panicucci, la quale, per anni, ha rivolto la parola con D’Urso. Così Lucarelli sulla vicenda: “Federica ebbe pessimi rapporti per molto tempo (il fatto che Panicucci nel lontano 2011 fece smontare il camerino che ereditò da lei per vedere se ci fossero cimici è leggenda)”. Selvaggia ha inoltre scritto che anche Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini avrebbero avuto degli screzi con la conduttrice campana.

Lucarelli stronca D’Urso a Ballando con le Stelle: “Pessimo carattere”

Lucarelli ha anche parlato della bufera scoppiata a Ballando con le Stelle che vede protagonisti Mariotto e D’Urso per il caso del profumo. “Non serviva un Nostradamus della tv per prevedere che si sarebbe arrivati a questo punto e nel giro di poche puntate. Bastava, banalmente, conoscere Barbara D’Urso e conoscere la macchina di Ballando”, ha osservato la giornalista, secondo cui l’origine di tutto sarebbe “il pessimo carattere di Barbara D’Urso, un carattere noto nel mondo della tv (ma ormai evidente anche fuori) e che la rende strutturalmente inadatta a ricoprire ruoli che la costringano a un gioco di squadra (se non è il capitano). E a non avere il controllo su tutto, come è sempre stata solita avere da conduttrice”.

A differenza di molti, quindi, Lucarelli non ha condannato l’atteggiamento di Mariotto. Anzi, a suo dire, D’Urso dovrebbe essere più collaborativa e meno permalosa. Ora resta da capire se ‘Barbarella’ deciderà di rimanere in giuria a Ballando con le Stelle oppure no. Dopo l’ultima puntata in onda il 14 novembre, ha lasciato intendere che sta seriamente valutando di dire addio al programma.