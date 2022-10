Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme su Instagram. A condividere una foto da famiglia riunita è stata la conduttrice svizzera sul principale account social. Poco dopo, l’imprenditore ha ri-condiviso lo scatto. Una prova che va a confermare il ritorno di fiamma? Michelle e Trussardi appaiono felici insieme alle lore due figlie Sole e Celeste, intenti a festeggiare il compleanno della prima. Ciò che si percepisce attraverso questa foto è che c’è amore e serenità in casa Trussardi.

D’altronde, qualche giorno fa, il settimanale Chi ha condiviso lo scoop di un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Trussardi. Dopo il divorzio, reso ufficiale attraverso un comunicato, la conduttrice sembrava aver ritrovato la felicità a fianco di Giovanni Angiolini. Ecco che improvvisamente, dopo l’estate, è arrivata la rottura. Pare proprio che Michelle sia tornata tra le braccia del suo Tomaso, riunendo così la loro famiglia. L’annuncio sulla separazione, non l’unica avvenuta quest’anno tra i personaggi noti (la più discussa quella di Ilary Blasi e Totti), aveva dispiaciuto molto il pubblico che li segue.

Ora la foto del compleanno della figlia Sole, che oggi compie 9 anni, appare come una prova che conferma il ritorno di fiamma. Michelle avrà voluto rispondere al gossip confermano la felicità ritrovata con Trussardi? Sono in tanti a sperarlo, oggi felici di vederli sorridere con le due bambine intorno a una torta di compleanno. Oppure l’intenzione potrebbe essere quella di dimostrare che per il bene delle figlie, sebbene siano separati, Michelle e Tomaso puntano a essere dei genitori uniti.

Non si sa, al momento, se questa speciale riunione di famiglia sia dettata dal momento o se la Hunziker sia tornata con Trussardi. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, era stato beccato mentre entrava nell’appartamento della conduttrice, dopo avrebbe trascorso la notte. Qualche ora fa, Michelle aveva condiviso un post su Instagram per augurare un buon compleanno alla sua secondogenita Sole: “Il sole nel cuore…Ti amo amore mio. Auguri”.

La Hunziker, anche in questo caso, ha taggato Trussardi. Un altro gesto che prova la ritrovata serenità, visto che in altre foto recenti il nome dell’imprenditore non è mai comparso. Intanto, per Michelle sta per diventare nonna. Sua figlia Aurora Ramazzotti è incinta per la prima volta e anche lei condivide i suoi più cari auguri alla sorellina Sole.