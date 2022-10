Aurora Ramazzotti incinta: svelato il sesso del bebè in arrivo

Anche Aurora Ramazzotti ha deciso di organizzare un gender reveal party per svelare a tutti il sesso del bebè che porta in grembo e che nascerà nei primi mesi del 2023. All’evento era presente ovviamente il compagno Goffredo Cerza, i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con i suoceri di Aurora e alcuni amici tra cui Sara Daniele e Jonathan Kashanian. La figlia dell’indimenticabile Pino, da anni migliore amica della Ramazzotti, si è data da fare per organizzare al meglio l’evento con l’ausilio di una event planner professionista.

Prima di dare il grande annuncio a tutti gli invitati è stato chiesto di provare ad indovinare indossando un braccialetto celeste o una rosa. Jonathan Kashanian ha optato per il primo e alla fine ci ha azzeccato: Aurora Ramazzotti è in attesa di un maschietto! Per l’occasione Michelle Hunziker ha postato su Instagram alcune foto in cui indossa un tailleur nei toni del blu.

Primo bambino, dunque, in una famiglia di quasi tutte donne. Ad eccezione di Gabrio Tullio, il figlio che Eros Ramazzotti ha avuto dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli, Aurora Ramazzotti è circondata da sorelle. Raffaella Maria, l’altra figlia del cantante e la modella, e poi Sole e Celeste, le bambine nate dal matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Al momento Aurora Ramazzotti non ha né svelato la data del parto – anche se qualcuno ha parlato di gennaio – né come intende chiamare il suo primogenito. Intanto la futura mamma ha ricevuto tanti complimenti e auguri su Instagram, molti dei quali da parte di personaggi molto amati sui social network: da Giulia De Lellis a Marco Cartasegna, da Ludovica Valli a Maryna.

Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, 25 anni, è legata da cinque anni a Goffredo Cerza, di professione business analyst. Una storia d’amore sbocciata grazie ad alcuni amici in comune e diventata più forte e solida di anno in anno. Neppure la convivenza forzata dovuta alla pandemia ha messo in crisi il legame tra i due ragazzi. Goffredo ha stretto subito un ottimo rapporto con Michelle, Eros e pure con Tomaso Trussardi, ex secondo marito della Hunziker.