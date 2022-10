Totti e Noemi vanno a vivere insieme: ecco dove

Diventa sempre più importante la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Stando a quanto riporta La Repubblica il Pupone avrebbe deciso di andare a convivere con la nuova fidanzata, che gli ha fatto dimenticare il lungo e ventennale rapporto con Ilary Blasi. La relazione tra lo sportivo e la giovane andrebbe avanti, a detta del primo, dallo scorso gennaio.

Stando alle ultime indiscrezioni Francesco Totti avrebbe lasciato Roma Sud per traslocare a Roma Nord (quartiere di Noemi Bocchi): più precisamente avrebbe comprato una casa a Vigna Clara. L’immobile si troverebbe all’ultimo piano di un ricco e rinomato comprensorio con piscina e campi da tennis.

Con tutta probabilità la coppia vivrà insieme ai due figli di Noemi Bocchi, che hanno già conosciuto Totti e i suoi tre eredi Cristian, Chanel e Isabel. Dall’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci, la flower designer ha avuto due bambini che hanno rispettivamente dieci e otto anni. Ilary Blasi dovrebbe restare invece con i tre eredi nella maxi villa all’Eur.

Intanto i tifosi della Roma sono emozionati dall’idea di poter incrociare l’ex attaccante nel quadrante opposto della Capitale, dove mai avrebbero immaginato d’incontrarlo. Francesco ha infatti sempre vissuto dall’altra parte della città.

Il rapporto oggi tra Totti e Ilary

Secondo gli ultimi gossip il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi oggi sarebbe più complicato che mai. I due non si rivolgerebbero neppure la parola e comunicherebbero per il bene dei figli solo tramite messaggini su WhatsApp. Al prossimo 14 ottobre è fissata la prima udienza davanti al giudice civile per decidere delle borse scomparse di Ilary, sparite dalla cabina armadio della maxi-villa dell’Eur e di cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi richiede l’immediata restituzione. La collezione di Dior, Gucci e Chanel risulta al momento irreperibile.

Dopo il “ratto” dei suoi preziosi Rolex, rimossi dalla cassetta di sicurezza e mai più rivisti, Francesco Totti le ha prese come pegno, contando di risolvere la faccenda con un baratto che però fino ad oggi non è mai avvenuto. A breve i suoi avvocati presenteranno un ricorso analogo per riavere la ricca collezione.

Però tecnicamente Ilary non può essere accusata di furto, perché il fatto è accaduto nell’ambito familiare, tra congiunti. Il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato. E la Blasi non lo è ancora.