Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

A lanciare lo scoop il settimanale Chi: da settimane la conduttrice e il chirurgo non sarebbero più una coppia

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non stanno più insieme. È già finita la love story dell’anno, quella che ha fatto chiacchierare per mesi e mesi. La conduttrice di Striscia la notizia – che fino ad oggi non ha mai parlato pubblicamente della liaison con l’ex concorrente del Grande Fratello – ha mollato il medico sardo.

A lanciare lo scoop il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 24 agosto 2022. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha consultato fonti molto vicine a Michelle Hunziker, che assicurano che l’incantesimo con Giovanni Angiolini si è spezzato nonostante le buone premesse.

Fonti vicine alla presentatrice che si è separata da poco dal secondo marito Tomaso Trussardi hanno rivelato alla rivista edita da Mondadori che “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Dunque, nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza di un amore (se così si può chiamare!) già terminato.

Un fuoco di paglia, quindi, quello tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e nulla più. E pensare che il chirurgo aveva fatto pure la conoscenza di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza…Intanto Michelle è stata recentemente localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex Eros, con il quale ha ritrovato un’intesa.

I due ex coniugi si sono mostrati molto vicini nell’ultimo periodo e i più romantici sognano ancora un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle, che sono convolati a nozze nel 1998 per poi separarsi nel 2002. Ramazzotti e la Hunziker come Belen e Stefano o i divi Jennifer Lopez e Ben Affleck?

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. I due, che avevano iniziato a convivere, si sono lasciati poco dopo.

Pare per una presunta infedeltà di lui. La rottura è stata burrascosa: Mary e Giovanni si sono lanciati diverse frecciatine a distanza ed entrambi hanno chiesto pubblicamente di non parlare più della loro unione. Oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà Angiolini ha invece avuto un flirt con Giulia Salemi.

Il medico non è mai stato sposato e non ha figli a differenza di Michelle Hunziker che alle spalle due divorzi – prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi – e tre figlie, Aurora, Sole e Celeste.