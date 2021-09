Michela Coppa è diventata mamma: è nata la prima figlia, il nome scelto

Michela Coppa è diventata mamma! Nelle scorse ore, la conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta insieme al compagno Christian. Una gioia immensa per lei, che condivide sui social il lieto annuncio. Con una foto che la ritrae sorridente con la sua bimba tra le braccia, la showgirl è più felice che mai. Dopo aver lottato nei primi mesi di gravidanza, la Coppa può finalmente stringere tra le sue braccia Fara Alma, questo il nome scelto per la sua prima figlia.

La piccola, come racconta in questo lieto annuncio la stessa conduttrice tv, è nata in anticipo di una settimana. Dopo 12 ore dall’inizio della rottura delle acque, è arrivata tra le sue braccia. “Con la tua voglia di vita hai stupito tutti, anche me”, dichiara Michela. Fa sapere che la piccola è “piena di capelli e di nuova vita”. Detto ciò, ci tiene a ringraziare tutti per i messaggi che sta ricevendo. Sono tanti coloro che si stanno congratulando con lei per l’arrivo della piccola Fara Alma.

Infine, la Coppa fa sapere che entrambe stanno bene e sono “totalmente innamorate”. In questi nove mesi di gravidanza, la conduttrice è stata attiva sui social e ha tenuto informate tutte le sue fan sui dettagli. In particolare, si è lasciata andare con consigli su come mantenersi in forma, tra alimentazione e sport. Ma non è stato tutto rose e fiori per Michela Coppa, prima di diventare mamma.

La sua gravidanza è stata a rischio più volte. Lei stessa, quando ha annunciato di essere incinta, non ha nascosto di aver affrontato delle difficoltà nei primi mesi. Ci sono stati momenti in cui ha temuto il peggio, ovvero di perdere la sua bambina. Scendendo nel dettaglio, durante uno dei primi controlli ha scoperto che “la gestazione era a rischio”.

Per lei quelli sono stati, inevitabilmente, giorni abbastanza difficili, trascorsi con il timore che “quel momento magico potesse finire”. Sempre sui social, Michela Coppa ha fatto notare che sua figlia ha dimostrato di avere “una grande forza”. Proprio per questa sua tenacia ha immaginato fosse una femminuccia e aveva ragione!

Le difficoltà riscontrate l’avevano portata a prendere una decisione, ovvero quella di attendere prima di svelare a tutti la sua gravidanza, sebbene molte sue fan avessero già intuito qualcosa. Come promesso, ha poi tenuto aggiornate tutte loro su ciò che le accadeva e, ovviamente, le è arrivato tanto affetto.

Ancora ora, sotto il post su Instagram in cui annuncia la nascita della sua prima figlia, Michela Coppa sta ricevendo tantissimi messaggi da parte dei fan e di vari volti noti. In particolare, è possibile notare i commenti di Paola Turani, Valentina Ferragni, Bianca Atzei, Eleonora Pedron e Francesca Lodo. Ora ai fan non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla piccola Fara Alma.