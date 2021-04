Michela Coppa è incinta, in arrivo il primo figlio: “Gravidanza non semplice”

Michela Coppa aspetta il suo primo figlio. La showgirl fa un annuncio proprio qualche minuto fa per rendere partecipi i suoi fan del momento speciale che sta vivendo. Non ne ha parlato prima, ma ha deciso di attendere qualche mese prima di rivelare la lieta notizia. Mostrandosi con il pancino in vista, la conduttrice italiana fa notare che molte fan avevano già intuito qualcosa. Pare che alcune utenti su Instagram, che la conoscono bene, si fossero già accorte della presenza del pancino. Nonostante ciò, Michela ha comunque deciso di mantenere il silenzio e di aspettare il momento giusto per fare l’annuncio. Ed ecco che finalmente per molte sue fan arriva la conferma che tanto stavano attendendo.

Dando il buongiorno a tutte loro, Michela Coppa confessa di essere incinta. Finalmente può rivelare che sta attendendo il suo primo figlio. Si tratta per lei, chiaramente, di una “emozione indescrivibile”. Dopo varie analisi ora sta vivendo la gravidanza con più serenità, tanto che ha deciso di condividerla con il pubblico che la segue su Instagram. Fa sapere di essere entrata nel quarto mese già da due settimane. Non solo, anticipa che presto racconterà come ha affrontato questi primi mesi di gravidanza, che non sono stati per nulla facili. Ora è grata di poter vivere questi momenti indimenticabili, finalmente in compagnia della sue fan.

Dopo aver dato il lieto annuncio, Michela Coppa condivide nuove Stories, in cui ammette di non riuscire a parlare. Confessa di essere “super timida” in determinate situazioni. Felicissima di condividere questa notizia, fa presente che presto parlerà delle prime fasi. “Non è stata una gravidanza super semplice, soprattutto all’inizio”, ammette Michela sul social. Dopo aver superato questo periodo, ha così deciso di rendere pubblica la notizia.

Non tardano ad arrivare i commenti da parte di tutti i fan che continuano a seguirla e a sostenerla. Non solo, anche le sue colleghe si fanno avanti e mostrano tutta la loro felicità per questo lieto annuncio. In particolare, è possibile notare il commento di Elisabetta Gregoraci, che si dichiara felice per la notizia. Non mancano i messaggi affetto da parte di Elena Santarelli, Alessia Marcuzzi, Cristina Marino e Paola Di Benedetto.

Tra tutti si nota anche quello di Paola Turani, che di recente ha fatto sapere al pubblico che attende il suo primo figlio con il marito Riccardo. Dunque, non può non commentare anche lei il lieto annuncio. Ora i fan dovranno aspettare prima di scoprire tutti i dettagli riguardanti la gravidanza di Michela Coppa, tra sesso e nome del bambino che accoglierà tra qualche mese.