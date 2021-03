Paola Turani incinta: in arrivo il primo figlio con il marito Ricky, l’annuncio

Paola Turani è incinta. Ad annunciare la lieta notizia ci pensa proprio la fashion blogger bergamasca, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Con una foto che la ritrae insieme al marito Ricky e ai loro due cani, la modella confessa di essere in attesa del suo primo figlio. Paola dedica alla sua dolce metà un romantico messaggio, ricco di parole d’amore. Hanno capito che insieme niente è impossibile e che possono superare tutto restando vicini. Ed ecco che quando meno te l’aspetti la vita può sorprendere, fa notare la Turani. Hanno atteso tanto l’arrivo di un figlio, come lei stessa confessa con l’annuncio sulla gravidanza.

“Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”

Paola Turani e suo marito hanno avuto la conferma che l’amore può vincere su tutto “anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”. Ha sognato per molto tempo questo momento e alla fine è arrivata la loro “gioia più grande e speciale”. Sono davvero tanto felici di condividere questa lieta notizia. La nota influencer ammette che non è stato per nulla semplice mantenere questo segreto negli ultimi tre mesi. Qualcosa, però, si è lasciata sfuggire qualche settimana fa. Infatti, girava voce che Paola fosse incinta. Ai fan non sono passate inosservate alcune sue mosse social.

L’influencer aveva iniziato a seguire profili su Instagram che parlano di gravidanza. E questo suo gesto ha rappresentato un chiaro indizio sull’arrivo di un figlio. Sebbene la curiosità di chi la segue si sia fatta importante in questi mesi, Paola ha resistito e ha mantenuto segreta la gravidanza. E ora finalmente arriva la conferma, che non può non far felici tutti i suoi fan, che da sempre la sostengono e la supportano.

Paola Turani e il marito Riccardo, com’è nata la loro storia d’amore

Meglio conosciuto come Ricky, il marito della Turani è un imprenditore. Sono diverse le foto che li ritraggono insieme, felici e innamorati. Si conoscono da molti anni, ma inizialmente entrambi erano impegnati in altre relazioni. Dopo essersi persi di vita, si sono ritrovati nel 2011 e non si sono più separati. Dopo un paio di mesi sono andati a convivere e, nel 2018, è arrivata da parte di Riccardo la proposta di matrimonio. Paola e Ricky sono convolati a nozze il 5 luglio del 2019 a Desenzano del Garda, con un rito civile. Il matrimonio ha coronato il loro sogno d’amore, reso unico anche dalla presenza dei loro cani.