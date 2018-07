Paola Turani si sposa: il racconto della proposta del fidanzato

Paola Turani: matrimonio in arrivo, la proposta e l’anello

Paola Turani è una modella e una delle influencer più amate in Italia. Il suo profilo Instagram conta 817mila followers. Da anni, Paola Turani, è fidanzata con il suo Riccardo che, finalmente, ha deciso di sposarla. Paola Turani è visibilmente emozionata quando racconta ai suoi follower la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato. Proposta che Paola aspettava da un po’, come scriveva sui social, luogo in cui la modella ama raccontarsi. Paola si trovava in Provenza insieme al suo fidanzato Riccardo quando, in mezzo a un campo di lavanda, arriva la proposta di matrimonio.

Paola Turani racconta la proposta di matrimonio che le ha fatto il fidanzato

“In Provenza (uno dei miei posti preferiti) eravamo circondati da campi di lavanda. Riccardo si ferma, tira fuori la scatolina con l’anello, la apre e mi dice: Voglio passare tutta la mia vita con te“ racconta una Paola Turani emozionatissima. “L’ho abbracciato forte piangendo e ridendo, ridendo e piangendo. Non capivo più nulla, ero emozionantissima. Ho risposto: ‘Anch’io amore mio’. Quindi sì, ci sposeremo“ continua Paola mentre mostra fiera il suo anello. “Questo non è uno scherzo” afferma mentre asciuga le lacrime di gioia.

Paola Turani: la promessa d’amore

“Provenza 5 luglio. La nostra promessa d’amore” ha scritto Paola Turani sul suo Instagram pubblicando una meravigliosa foto di un bacio con il suo fidanzato Riccardo, ormai futuro marito. I due, innamoratissimi, sono circondati da campi di lavanda, posto in cui Riccardo ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Paola.