Matrimoni Vip: tutte le celebrità che si sposeranno nel 2025

Ormai il 2025 è alle porte e, così come nell’anno che volge al termine, nel corso dei prossimi mesi diversi personaggi del mondo dello spettacolo convoleranno a nozze. Sono infatti numerose le coppie Vip che nel corso dei mesi appena trascorsi hanno comunicato ai loro fans di voler fare il grande passo. Ecco quindi un breve riepilogo di tutti coloro che nel corso del prossimo anno solare potrebbero salire sull’altare e pronunciare il fatidico sì!

I Vip Italiani pronti al matrimonio

I primi a essere nominati sono anche tra gli ultimi ad aver deciso di fare il grande passo. Si sta ovviamente parlando di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il compagno della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti le ha fatto la proposta nella romantica cornice di Londra, il luogo dove i due si sono conosciuti nell’ormai lontano 2017 e grazie a un’amicizia in comune. Dopo aver allargato la famiglia con l’arrivo del piccolo Cesare, nato nel 2023, la coppia è pronta a coronare il loro sogno d’amore e dire il fatidico sì davanti ad amici e parenti.

Proseguendo, troviamo Salvatore Esposito e Paola Rossi. L’attore, famoso al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione nella serie intitolata “Gomorra”, convolerà presto a nozze con la sua compagna Paola, conosciuta nel 2015 proprio in occasione di un evento cinematografico. La notizia è stata data ai fans tramite la pubblicazione di un tenero post sui social: una romantica proposta che l’attore ha scelto di fare alla fidanzata lo scorso gennaio mentre stavano pattinando insieme sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center Christ.

Proseguendo sulla scia delle proposte romantiche, anche la figlia di Valerio Staffelli, celebre tapiroforo di Striscia la Notizia, si appresta a convolare a nozze con il suo compagno, Alessandro Basile. I due si sono conosciuti nel 2018 grazie ad alcune amicizie in comune e da quel momento non si sono mai più lasciati. Il 2025 potrebbe essere finalmente il loro anno dopo che, in seguito alla prima proposta, arrivata poco prima dello scoppio della pandemia, aveva costretto la coppia a rimandare il lieto evento.

Per concludere, il prossimo potrebbe essere quello decisivo anche per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Quest’ultimo ha infatti deciso di chiedere la mano della sua compagna e madre di sua figlia Allegra, lo scorso giugno. Con lo sfondo della spiaggia preferita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cerioli ha fatto la fatidica proposta alla sua compagna di vita.

C’è chi ancora è in forse

Tra i tanti Vip elencati che nel corso del 2025 potrebbero salire sull’altare vi è anche qualcuno che, stando a quanto si dice al momento, potrebbe regalare ai fans un’inaspettata proposta nel corso dei prossimi mesi, o addirittura settimane.

Si parla della coppia del momento nel panorama del gossip italiano, ovvero quella formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Secondo quanto divulgato qualche tempo fa dal magazine Oggi, il manager potrebbe avere già in mente di fare la fatidica proposta all’imprenditrice digitale, seppure la loro frequentazione sia iniziata da relativamente poco. Per il momento si tratta solamente di voci e vedremo se effettivamente Chiara sotto l’albero troverà un bell’anello di diamanti.

Matrimoni Vip oltre oceano

Per concludere, vediamo anche qualche matrimonio Vip che avverrà con tutta probabilità nel 2025 e che riguarderà personalità di spicco del mondo dello spettacolo Americano. La proposta più recente, risalente a soli pochi giorni fa, è sicuramente quella che il produttore Benny Blanco ha fatto alla sua compagna, Selena Gomez. La celebre attrice ha immortalato il momento e comunicato la splendida notizia ai fans postando alcuni scatti sul suo profilo Instagram, che la ritraggono con un bel brillante al dito e in compagnia del suo futuro marito.

Proseguendo, anche Lady Gaga e Michael Polansky si preparano a fare il grande passo. I due si conoscono dal 2020 e la proposta di matrimonio è arrivata il 1 aprile scorso. Non si è però trattato affatto di un pesce d’aprile, o almeno così si spera dal momento che questo è il terzo anello di fidanzamento che la star riceve senza poi concretizzare davvero l’impegno. Prima di Polansky infatti, Lady Gaga aveva ricevuto la proposta da Taylor Kinney e poi da Christian Carino. Insomma, come si suol dire in questi casi “non c’è il due senza il tre” e quindi questa potrebbe effettivamente essere la volta buona.

Per finire, il 2025 potrebbe essere anche l’anno decisivo per la cantante Adele e l’agente sportivo Rich Paul. I due si sono conosciuti nel 2021, a una festa in quel di Los Angeles e le nozze sono state annunciate direttamente dalla cantante nell’ottobre 2024, durante uno dei suoi concerti.

Insomma, non resta da fare altro che augurare a tutte le coppie un futuro luminoso insieme!