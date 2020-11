Matrimonio a prima vista 2020, Sei mesi dopo: come è andata a finire

Martedì 24 novembre 2020 andrà in onda l’episodio speciale sulle coppie, ma non mancano le anticipazioni sui finali dei tre percorsi: tra scambi di sposi e colpi di scena, ecco cosa vedremo nella prossima puntata

Matrimonio a prima vista 2020 è giunto quasi al termine. Il percorso delle tre coppie è andato in onda per intero: ieri sera c’è stata la puntata con le decisioni finali, ma prima di festeggiare il pubblico ha imparato ad attendere. Ci sono stati due sì e un solo divorzio, che su tre coppie è un gran risultato. Luca e Giorgia sono la coppia su cui tanti erano pronti a scommettere sin dalle prime puntate e non hanno deluso neanche ieri sera, ma come finirà? Poi c’è stata la grandissima sorpresa di Andrea, che ha deciso di dire sì a Nicole. Infine un altro finale già previsto, ovvero il divorzio tra Sitara e Gianluca, l’unica coppia che proprio non è riuscita a far funzionare il rapporto.

Nell’episodio di martedì 24 novembre 2020 i sei protagonisti torneranno davanti agli esperti per raccontare cosa è successo dopo e soprattutto per scoprire se le coppie stanno ancora insieme. Ebbene, ci sono già tutte le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 in merito. Non saranno passati proprio sei mesi dal matrimonio, ma comunque dei mesi in cui è successo di tutto. C’è stato un vero e clamoroso colpo di scena: uno scambio di coppie. Sitara e Andrea si sono fidanzati dopo il programma e Nicole non ha reagito benissimo. Quindi una coppia si è formata in questa edizione, ma non una messa insieme dagli esperti.

Giorgia e Luca Sei mesi dopo non stanno più insieme: le anticipazioni

Le anticipazioni hanno svelato un altro colpo di scena, quello tra Giorgia e Luca. I due si sono presentati felici e innamorati nella decisione finale. Non c’erano dubbi da parte del pubblico sul loro lieto fine e anche loro non hanno avuto dubbi, neanche per un secondo, davanti agli esperti. Nel prossimo episodio però si scoprirà che Luca e Giorgia si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista 2020. Tra i due qualcosa non ha funzionato quando le telecamere si sono spente. Pare che Luca non abbia gradito delle parole dette dalla moglie e questo ha portato alla rottura.

Nicole e Andrea divorziano a Matrimonio a prima vista: lui si mette con Sitara

Anche tra Andrea e Nicole la relazione non è decollata. Nonostante lui avesse deciso di impegnarsi nel rapporto, il matrimonio giungerà al termine. Entrambi avevano delle perplessità ma hanno deciso di darsi una possibilità, in nome dei bei momenti che hanno passato insieme. In Matrimonio a prima vista 2020 E poi Andrea e Nicole si lasciano.

Matrimonio a prima vista 2020 E poi, Sitara e Gianluca confermano la volontà di divorziare

Non cambierà nulla tra Gianluca e Sitara. Il pubblico aveva già previsto questo divorzio viste le discussioni infinite tra i due e alla fine il divorzio c’è stato. Nella decisione finale Sitara e Gianluca hanno anche litigato, fino all’ultimo insomma non sono riusciti a confrontarsi serenamente.