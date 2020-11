Sitara e Gianluca divorziano a Matrimonio a prima vista: interviene Nada

Sitara e Gianluca si sono lasciati a Matrimonio a prima vista 2020. L’esperimento per questa coppia non ha funzionato. Il finale per questi due protagonisti non era del tutto inaspettato, in realtà: il pubblico aveva intuito che non sarebbero rimasti insieme. Hanno avuto un percorso sempre in salita, fatto di molti bassi e pochi momenti sereni e felici. Nella puntata di stasera, 17 novembre 2020, è andato in onda il finale di Gianluca e Sitara: hanno deciso di divorziare.

A differenza di Giorgia e Luca, questa coppia è arrivata al confronto finale avendo dei continui ripensamenti. Gli esperti hanno chiesto a Gianluca cosa non ha funzionato con Sitara. Lui ha parlato di emozioni molto forti tra loro, sia in positivo sia in negativo. C’è stata subito spontaneità e complicità nel giorno del matrimonio, ma questo forse ha alzato le aspettative. Entrambi hanno commesso degli errori, due grandi problemi che hanno avuto è stata la fiducia e la percezione dell’interesse di uno verso l’altra.

Quando è entrata Sitara si sono salutati con due baci sulla guancia e lei si è unita al discorso sui problemi che hanno avuto. Anche per Sitara è stata la mancanza di fiducia ad aver rovinato il loro rapporto. Da parte della sposa tutto è iniziato quando ha scoperto che Gianluca ha sentito ancora la sua ex fidanzata, che stava per sposare un anno prima. Anche alla decisione finale Gianluca e Sitara non si sono trovati d’accordo su molti punti e hanno avuto l’ennesimo scontro. Anche davanti agli esperti.

Sitara a un certo punto della storia ha smesso di crederci. Gli esperti hanno invitato Gianluca a spiegarsi, lui ha detto che è stata fraintesa la sua buonafede nel sentire la sua ex. A queste parole Sitara è esplosa nuovamente e hanno ripetuto discussioni che hanno già affrontato nel percorso a Matrimonio a prima vista. Nada è intervenuta per capire dove sia il problema nel fatto che Gianluca abbia sentito la sua ex. Ha anche ripreso più volte Sitara per le sue reazioni e per i giudizi espressi verso il suo sposo. L’esperta ha spiegato che se lui ha nascosto la cosa è per evitare le reazioni così forti di Sitara.

Gli esperti hanno provato a fare da tramite e mettere pace, ma Sitara e Gianluca proprio non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Nada ha fatto notare alla protagonista che Gianluca si è chiuso a causa delle sue reazioni. Sitara ha avuto delle forti reazioni anche davanti agli esperti, dicendo che Gianluca è una persona bugiarda e molto altro. Lei era molto arrabbiata e non le è mai passata, anche nella puntata decisiva ha continuato ad addossare le colpe allo sposo. Gianluca ha comunicato per primo la sua decisione:

“Le esperienze belle ci sono e rimarranno indelebili. Ma è importante saper riconoscere quello di cui si ha bisogno. Penso che per me possa terminare qua”.

Sitara ha detto di essere felice dell’esperienza fatta e di essere d’accordo con Gianluca. Non ha aggiunto altro. I due hanno quindi restituito le fedi agli esperti.