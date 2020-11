Matrimonio a prima vista, Giorgia e Luca stanno insieme: il lieto fine

Niente divorzio per la coppia della quinta edizione: il percorso lineare e sempre in crescita tra i due protagonisti li ha portati a decidere di continuare a stare insieme nella decisione finale

Luca e Giorgia sono rimasti insieme a Matrimonio a prima vista 2020. C’è stato un lieto fine in questa quinta edizione del programma. Per festeggiare però bisognerà attendere la prossima puntata, quella dei Sei mesi dopo, per scoprire se il matrimonio ha retto. Ma non dovrebbero esserci molti dubbi in merito. Tra Luca e Giorgia c’è stato un colpo di fulmine, hanno sin da subito avuto una bellissima intesa e hanno costruito un rapporto profondo. Non si sono mai separati dopo essersi sposati, hanno iniziato subito a convivere e sono rimasti insieme fino al giorno della scelta.

Giorgia e Luca sono stati i primi a prendere la loro decisione. Sembravano avere già le idee chiare, entrambi si aspettavano di uscire insieme dall’incontro con gli esperti. Luca ha raccontato che non si aspettava che andasse così bene questa esperienza. Appena è entrata Giorgia si sono subito presi per mano. Anche lei ha confermato che si sono trovati subito bene e che si è sentita tranquillizzata dagli occhi di Luca sin dal primo sguardo.

I due hanno sempre sorriso mentre si raccontavano e gli esperti erano felici della riuscita dell’esperimento. Stanno ancora cercando la giusta chiave del rapporto, stanno scoprendo i tempi di uno e dell’altro. Nada ha chiesto come riescono a far pace dopo un litigio e Giorgia ha spiegato che a lei non piace litigare e che cerca subito di riappacificarsi. Luca invece ha raccontato che hanno dei modi sbagliati di dire le cose e che dovranno trovare il modo più giusto per comunicare.

Gli esperti hanno poi chiesto a Luca come è stato l’ingresso nella famiglia di Giorgia. Per lui non è stato facile all’inizio, ma alla fine si sono trovati. Luca ha un ottimo rapporto con il fratello di Giorgia e tutta la famiglia è contenta di vederla felice. Cosa cambierebbero del giorno del loro matrimonio? Luca avrebbe voluto il supporto dei suoi amici. Purtroppo non c’erano invitati in questa edizione a causa del Covid.

Progetti per il futuro? Stanno insieme e continueranno a vivere insieme, conoscendosi sempre più a fondo. Per loro l’importante è stare insieme ed è stato quasi inutile fare loro la domanda finale: era tutto già chiaro. Luca e Giorgia stanno insieme dopo Matrimonio a prima vista e stanno gettando le basi per costruire un matrimonio forte e duraturo. Insomma, tutto è andato come previsto: il lieto fine per Giorgia e Luca c’è stato.

Luca e Giorgia si lasciano dopo Matrimonio a prima vista: il colpo di scena

Seppure tutto sembrasse perfetto tra i due, nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista Luca e Giorgia si lasceranno. Intervistata da Fanpage, Sitara ha svelato che il motivo di rottura sono state delle parole di Giorgia che hanno ferito molto Luca. I due non sono riusciti a ricucire lo strappo e alla fine si lasceranno. Un vero peccato, visti i sorrisi innamorati che si sono scambiati anche nella puntata di oggi, 17 novembre 2020.