Colpo di scena nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista: Andrea e Sitara si sono messi insieme! Da settimane circolava in rete questo rumor sul finale di stagione e oggi è arrivata la conferma. Su DPlus è già disponibile l’episodio che racconta cosa è successo dopo le decisioni finali delle coppie. La puntata con i tre finali è andata in onda stasera, ma tutto è ancora da vedere. Andrea e Sitara si sono fidanzati dopo Matrimonio a prima vista. Nonostante stasera lui abbia deciso di non divorziare da Nicole. Ma come avrà reagito quest’ultima?

Andrea e Sitara sono stati intervistati da Fanpage. Hanno raccontato come si sono innamorati. Innanzitutto Andrea ha spiegato che con Nicole non sono riusciti ad andare avanti per diversi stili di vita. Lei non poteva lasciare Milano e trasferirsi a Pesaro. Inoltre a lui piace condividere anche gli hobby con la fidanzata, mentre con Nicole non riusciva a farlo. Sitara aveva già deciso di divorziare da Gianluca, per cui da parte sua non c’erano impedimenti. Andrea ha anche detto di avere un rimpianto: tornando indietro non direbbe sì a Nicole nella decisione finale.

Tra Sitara e Andrea è nata prima un’amicizia e poi si è trasformata in amore. Andrea ha definito quella che sta vivendo una delle relazioni più belle che abbia mai avuto. Entrambi hanno detto che a Matrimonio a prima vista sono usciti dei lati dell’altro che non corrispondono del tutto alla realtà. Sitara va spesso al ristorante di Andrea per dare una mano e lui sembra molto innamorato. Sitara è rimasta colpita dalla sensualità e dalla spontaneità di Andrea e con lui ha riscoperto la sensazione delle farfalle nello stomaco.

Poi è stato chiesto alla coppia chi sentono degli altri protagonisti: tutti tranne Nicole. “Non si è comportata bene con me”, ha detto Andrea. Scopriremo martedì prossimo cosa è successo. Sitara ha svelato come ha reagito Nicole nei suoi confronti:

“Non ha voluto chiarire. Abbiamo avuto un piccolo diverbio e mi ha bloccata e sbloccata su Whatsapp. Quando una persona fa così è come se volesse parlare da sola. Non sono riuscita a mantenere rapporto civile con lei”.

Quindi Andrea e Nicole si lasceranno nella prossima puntata, mentre tra Sitara e Gianluca non ci saranno colpi di scena. Martedì prossimo anche Sitara e Andrea si racconteranno. Inoltre ci sarà un clamoroso e inaspettato risvolto tra Luca e Giorgia: non tutto sarà come sembra, infatti.