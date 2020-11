Andrea e Nicole NON divorziano a Matrimonio a prima vista, a sorpresa

Un finale decisamente inaspettato per questa coppia della quinta edizione: lo sposo non sembrava convinto durante il percorso, ma alla fine ha deciso di provarci fino in fondo

Andrea e Nicole non hanno divorziato a Matrimonio a prima vista 2020. Un finale decisamente inaspettato: in pochi avrebbero scommesso su un “sì” finale, vedendo il loro percorso. Nicole si è mostrata sin da subito attratta e interessata ad Andrea, predisposta a costruire qualcosa di concreto con lui. Insomma, lei ci ha sempre creduto in questo matrimonio e si è impegnata per farlo funzionare. Lo stesso non si può dire di Andrea: lo sposo infatti non ha mai cambiato idea sull’aspetto fisico di Nicole. Lei non gli è piaciuta sin dal giorno del matrimonio e questo lo ha forse sempre un po’ frenato, ma ha deciso di andare oltre.

Il primo ad arrivare davanti agli esperti è stato Andrea, con ancora qualche incertezza sulla decisione da prendere. Ha spiegato di essersi messo molto in gioco, provando a sfatare qualche suo tabù e forse non in tutto è riuscito. Poi è entrata Nicole. Lei ha parlato di uno scossone tra di loro, si è sentita spesso su una montagna russa a causa del rapporto a volte burrascoso con Andrea. Nada ha chiesto allo sposo quale tabù gli è rimasto da sfatare e lui ha parlato dei litigi sull’aspetto fisico di Nicole.

Lei ha rotto il silenzio e ha spiegato che inizialmente, dopo aver scoperto di non piacere fisicamente ad Andrea, ha vissuto un blocco. Ha vissuto fino all’ultimo giorno questa cosa come un disagio e ha avvertito la sensazione di mancarsi di rispetto, perché forse avrebbe dovuto prendere una posizione rispetto alla mancata attrazione da parte di Andrea. Magari evitando l’intimità fra loro. Andrea ha confermato che è stato preso molto mentalmente da Nicole, mentre l’aspetto estetico lo ha frenato sotto certi punti di vista. Tuttavia è riuscito a passare oltre, inoltre anche in questi momenti della decisione finale si sono tenuti per mano.

Nada ha chiesto come è andata la conoscenza con le famiglie. La famiglia di Andrea ha accolto molto bene Nicole, mentre lei non ha presentato il marito a sua madre. Con suo papà non ha più rapporti, mentre sua mamma non è mai stata d’accordo con l’esperienza di Matrimonio a prima vista. Lei ha avvertito molto la sua assenza in questo percorso e ne soffre tuttora. La prima a comunicare la sua decisione finale è stata Nicole:

“Ci ho riflettuto tanto, non nascondo che ci siano diversità e complicanze tra me e Andrea. Anche dal punto di vista geografico. Io sto sempre bene con Andrea. Ogni tanto ci diciamo cose che magari sarebbe meglio non dire. Abbiamo tanto da lavorare, ma non ho motivo di dire di no. Io voglio vedere dove possiamo arrivare”.

Questa invece è stata la decisione di Andrea, che ha spiazzato il pubblico: