La coppia della quinta stagione continua ad avere forti scontri: dopo il forte litigio della settimana scorsa, stasera lui le ha fatto capire di non volerla in casa sua a Pesaro

Andrea e Nicole a Matrimonio a prima vista 2020 continuano ad avere dei forti litigi. Gli scontri hanno caratterizzato il loro rapporto, anche se il primo posto spetta di sicuro a Sitara e Gianluca. Ma tra Andrea e Nicole ci sono state diverse incomprensioni e anche nell’episodio del 10 novembre 2020 lo sposto ha usato delle parole che al pubblico non sono affatto piaciute. Twitter è sempre ben attento a commentare i programmi televisivi e non si può di certo dire che Andrea sia tra i preferiti di questa edizione, anzi.

La settimana scorsa Andrea e Nicole hanno avuto un fortissimo scontro, così forte che lui ha preferito andare via lasciando Nicole da sola. E mandandola a quel paese. La puntata di stasera è partita proprio da quel giorno, quindi da dopo lo scontro. La coppia era a casa di Andrea e durante la cena, davanti a una gustosa pizza, Nicole ha fatto presente di non aver gradito il modo in cui lui è andato via interrompendo la discussione.

Andrea ha provato a spiegare, a parole sue, perché è andato via in quel modo. Ma ha forse usato le parole sbagliate: “Sono stato attaccato da una pazza”. A lui non è piaciuto che Nicole avesse ripetuto più volte la stessa cosa, che da parte sua evidentemente era chiarita. Alla sposa invece non è piaciuto il fatto che Andrea le abbia voltato le spalle e sia andato via mandandola a quel paese. Lui non si è pentito, anzi tornando indietro lo rifarebbe.

Ma lo sposo di Matrimonio a prima vista 2020 anche durante un confessionale ha usato delle parole verso la moglie che sono finite sotto accusa sul Web. Andrea ha detto di Nicole: “Secondo me è cattiva, questo non me lo aspettavo da lei”. Per lui mandare a quel paese un’altra persona non è molto grave come pensa Nicole.

Andrea ha anche spiazzato il pubblico quando ha provato a mandare via di casa Nicole, seppure in modo gentile. Le ha detto: “Non sei pronta per stare in questa casa”. Ha spiegato che non è a suo agio vedendo Nicole in casa sua e tra le righe le ha fatto capire insomma di andare via. Hanno dormito separati e il giorno dopo Nicole è ripartita per Milano, da sola. La coppia comunque alla fine è riuscita a fare pace, anche grazie a un video che ha realizzato la sposa.

Cioé…la sta cacciando di casa?#MatrimonioAPrimaVista — Alessia Tendallegra (@Tendallegra) November 10, 2020

Ormai è appurato, Andrea, trova qualsiasi pretesto per mandarla via. #MatrimonioAPrimaVista — Giuseppe Gasparrini (@BFC_Spai) November 10, 2020

No ma si è capovolto il mondo, Andrea che dice che Nicole è cattiva

Lui che è il re del body shaming #MatrimonioAPrimaVista pic.twitter.com/KdzL2H29gu — Il Fiko™ Casa Targaryen (@fiko_tm) November 10, 2020