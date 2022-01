Maria De Filippi e una sua ex allieva saranno a Sanremo: ecco in che ruolo

A poche ore di distanza dall’annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2022, arriva una notizia che farà felici i telespettatori di Canale 5. Sul palco dell’Ariston ci sarà anche Maria De Filippi. Per la regina degli ascolti televisivi della Mediaset si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Mancano ormai davvero poche settimane all’inizio della nuova edizione dell’evento musicale italiano più atteso dell’anno. Per la terza volta di fila, Amadeus ha accettato di svolgere il ruolo di conduzione e di direttore artistico.

Dopo aver annunciato i Big che si affronteranno in gara, è arrivato per lui il momento di rivelare i nomi delle conduttrici che lo affiancheranno. In queste ultime ore, il giornalista Andrea Conti su Twitter segnala un interessante indiscrezione su altri volti che saliranno sull’ambito palco dell’Ariston. Finora le conferme sugli ospiti erano solo due e riguardano Checco Zalone e Cesareo Cremonini.

Ma come si poteva immaginare, non saranno loro gli unici a prendere parte allo spettacolo. Secondo Economy, a Sanremo 2022 arriva anche Maria De Filippi. In passato, il noto volto di Mediaset prese parte al Festival come conduttrice. Ora, invece, salirà sul celebre palco insieme a una sua ex allieva Elodie e con Frida Bollani. Insieme presenteranno ufficialmente i giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La 72esima edizione vedrà nuovamente la De Filippi in scena, questa volta nel ruolo di ospite. Sicuramente non mancheranno i momenti emozionanti con la sua presenza. Anche per Elodie questo è un ritorno. Nella scorsa edizione del Festival, è stata una grande protagonista della scena. Ha incantato il Teatro dell’Ariston e ora torna proprio con colei che l’ha accompagnata in un percorso che le ha fatto fare il salto in alto nel mondo della musica italiana.

Maria ed Elodie si ritrovano e il loro ritorno sarà attesissimo dal pubblico! Dall’1 al 5 febbraio 2022, intanto, si alterneranno cinque conduttrici, che dovranno affiancare Amadeus nella conduzione di questa 72esima edizione.

Come ha annunciato lo stesso conduttore, durante la diretta del Tg1 di ieri sera, al suo fianco il pubblico ritroverà Ornella Muti nella prima serata, Lorena Cesarini nella seconda, Drusilla Foer nella terza, Maria Chiara Giannetta nella quarta e, infine, per la finale è stata scelta Sabrina Ferilli.

A qualche settimana dall’inizio di questa nuova edizione, inoltre, non sono mancate le polemiche. In particolare, Gianni Morandi è diventato protagonista di un vero e proprio caos. Il cantante ha condiviso un video su Facebook, attraverso il quale è stato possibile per molti ascoltare il brano Apri tutte le porte, con cui prenderà parte alla gara.

Il tutto è accaduto in modo casuale, infatti non era sua intenzione violare le regole. Il Festival ha deciso comunque di mantenerlo in gioco e di non squalificarlo.