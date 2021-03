La partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2021 è stato un vero e proprio trionfo. Nelle vesti di co-conduttrice di Amadeus l’ex concorrente di Amici ha messo d’accordo davvero tutti. La 30enne ha lasciato il segno con la sua simpatia, spontaneità, eleganza e talento. Qualità che hanno fatto capitolare Marracash: il rapper è legato alla Di Patrizi da quasi due anni.

Una volta rientrata a Milano, dove vive da diverso tempo, Elodie Di Patrizi ha ricevuto una gradita sorpresa da parte del collega. L’appartamento della cantante è stato invaso da rose rosse. Più di cinquanta rose che hanno emozionato l’artista, che ha ottenuto pure i complimenti da Donatella Versace per il modo in cui ha saputo indossare una delle sue creazioni sul palco dell’Ariston.

Per via dell’emergenza Coronavirus Marracash non ha accompagnato Elodie a Sanremo. Il rapper ha seguito l’evento da casa e nel corso della serata non ha potuto fare a meno di condividere diverse storie della fidanzata all’evento con tanto di cuori.

Un rapporto, quello tra Elodie e Marracash, che procede dunque a gonfie vele. Il primo incontro è avvenuto due anni fa, quando l’interprete e il 41enne si sono incontrati per incidere un pezzo insieme: Margarita. Da allora non si sono più lasciati e oggi formano una delle coppie più solide e belle della musica italiana.

Al momento, però, né Elodie né Marracash pensano al matrimonio o ai figli. Entrambi vogliono concentrarsi sulle rispettive carriere, che procedono a gonfie vele. La Di Patrizi ha spiccato il volo dopo Amici, dove si è classificata al secondo posto dietro l’amico Sergio Sylvestre.

Nel 2020 Elodie Di Patrizi ha raggiunto un traguardo importante: è stata la donna più ascolta su Spotify Italia. Un riconoscimento importante per l’italo-francese, che non ha avuto un’infanzia facile e spesso, come dichiarato sul palco dell’Ariston, non sempre si è reputata all’altezza di certe situazioni.

Grazie all’amore di Marracash Elodie è diventata più matura e più donna. In passato ha fatto però chiacchierare per la sua storia con Lele Esposito, conosciuto nella Scuola di Maria De Filippi.