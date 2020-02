Elodie: perché è finita con Lele, l’amore con Marracash e il grande sogno

Elodie torna a parlare dell’ex fidanzato Lele Esposito conosciuto ad Amici

Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo 2020 Elodie Di Patrizi si è raccontata in una lunga intervista a Grazia, nel numero in edicola da giovedì 27 febbraio. La 29enne ha raccontato la sua infanzia ai bordi di periferia, il suo esordio ad Amici ma anche il suo presente accanto a Marracash e il suo futuro professionale e privato. Tra una confidenza e un aneddoto è stato impossibile non menzionare Lele Esposito, il cantante napoletano con cui l’italo-francese ha vissuto una relazione amorosa ai tempi del talent show di Maria De Filippi. Finalmente, dopo tanti anni di riserbo assoluto, Elodie ha implicitamente spiegato perché quella storia – che tanto ha fatto sognare i fan Lelodie – è ben presto naufragata.

Le ultime dichiarazioni di Elodie dopo il Festival di Sanremo 2020

“Senza Amici non sarei qui. Quando sono arrivata in quella scuola avevo fame, volevo sbranare tutti. All’inizio mi sono legata a un ragazzo, Lele. Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento. Insieme con Maria De Filippi, che quando stavo male e perdevo la testa per l’ira, capiva che non era solo un capriccio e veniva a riprendermi. Per la prima volta, lì, in quel posto, mi sono sentita compresa”, ha detto Elodie alla rivista edita da Mondadori. Dunque il motivo della rottura con Lele è presto detto: i due erano del tutto incompatibili e con il passare del tempo si sono inevitabilmente allontanati. Oggi di Esposito si sono un po’ perse le tracce mentre la Di Patrizia è felice accanto al rapper Marracash.

Elodie Di Patrizi oggi è fidanzata con il rapper Marracash

“Io e Marracash ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Lui crede in me e lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare”, ha riferito Elodie Di Patrizi. È stata l’ex modella e cubista a fare il primo passo: “Nel video di Margarita ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena”. Da allora i due sono diventati inseparabili e il rapper siciliano ha seguito la sua dolce metà al Festival di Sanremo 2020, dove la Di Patrizi ha presentato un pezzo scritto dall’amico Mahmood.

L’infanzia difficile di Elodie, cosa sogna ora la cantante

Elodie non ha avuto un’infanzia serena: è cresciuta nei quartieri popolari di Roma, con dei genitori sempre assenti. “Ero generosa da piccola e lo sono ancora. Se devo prestare soldi ad un amico non mi faccio problemi. Però sono anche attenta: voglio comprare una casa, ne sento la necessità. Sarei la prima della mia famiglia a possederne una”, ha ammesso.