Lele tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018: scoppia la polemica

Perché Lele Esposito di Amici era in gara tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018

Lele Esposito di Amici è tornato in tv. Il cantante napoletano è stato protagonista della seconda puntata del Wind Summer Festival 2018. Ma l’artista è stato inserito nella gara dei Giovani e non nella sezione Big. Tra l’altro Lele ha pure perso la sfida con il rivale Quentin 40 e non è così riuscito ad accedere alla fase successiva della competizione. Ad ogni modo per i telespettatori si è trattato di un grave affronto: dopo l’annuncio dell’esibizione di Lele è scoppiato il putiferio su Twitter. La maggior parte del pubblico non ha approvato la scelta di inserire Esposito tra gli emergenti dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5 e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2017.

Il pubblico voleva vedere Lele Esposito tra i Big

Inoltre, molti hanno visto un “oltraggio” il fatto che nella giuria sia stato inserito Einar Ortiz, ultimo cantante uscito dalla Scuola di Maria De Filippi e con alle spalle un’esperienza decisamente inferiore a quella di Esposito. Senza contare che l’ex fidanzato di Elodie ha già calcato il palco di Piazza del Popolo qualche anno fa, proprio tra i Big, quando la kermesse si chiamava ancora Coca Cola Summer Festival. Insomma, Lele Esposito è tutt’altro che un esordiente alle prime armi nel mondo della musica. Ma, molto probabilmente, la partecipazione a questa gara è stata programmata come ennesimo trampolino di lancio, un modo per ritornare alla ribalta dopo gli ultimi mesi non proprio esaltanti.

I commenti su Twitter contro il Wind Summer Festival

“Ma perché Lele viene sempre considerato come artista emergente?”, si è domandato qualcuno su Twitter. “Ma perché Lele me lo mettono sempre tra giovani? Può essere più Big di alcuni Big!”, ha sottolineato qualcun altro. C’è poi chi ha ironizzato: “Raga se Lele è una nuova proposta io sono Marilyn Monroe”. “Lele ha vinto le nuove proposte di Sanremo e viene ancora proposto come una nuova proposta mentre Einar ed Elodie nei big. Un grande grandissimo boh! Le leggi della musica non le capirò mai”, hanno osservato altri.