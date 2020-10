In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Elodie Di Patrizi ha snocciolato i dettagli della sua infanzia complicata e difficile. Un’infanzia di cui l’ex star di Amici ha già parlato qualche tempo fa ma solo oggi ha trovato il coraggio di svelare certi particolari e aneddoti. La 30enne, nata da papà italiano e mamma creola, è cresciuta nella periferia romana, tra le strade di Quartaccio. La fidanzata di Marracash ha ammesso che la sua famiglia non era esattamente quella del Mulino bianco e solo sul pianerottolo del suo appartamento c’erano spacciatori, gente promiscua e alcolizzati. Gli stessi genitori di Elodie avevano problemi di tossicodipendenza e questo non ha aiutato a creare un bel clima tra le mura domestiche. Una situazione che ha provato tanta rabbia nell’interprete, che per sfogarsi fumava canne tutto il giorno. Non solo: la giovane non è riuscita neppure a finire gli studi. Dopo la terza media si è iscritta alle superiori ma non ha mai dato l’esame di maturità.

Elodie racconta la sua infanzia difficile al Quartaccio tra droga, canne e genitori problematici

“Sono stata una ragazzina complicata. A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli”, ha raccontato Elodie Di Patrizi al Corriere della Sera. Avere solo la terza media è un grande limite per la cantante, che si sente molto ignorante e dunque è pentita di non aver mai dato l’esame di maturità.

Gli studi di Elodie: la cantante spiega perché ha solo la terza media

“Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. Certo, allora mica l’ho detto così, ho fatto la coatta: mi ero inventata una storia del tipo che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse, che mi dicesse se fossi pronta o meno. Ma avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo”, ha dichiarato Elodie, che per tanti anni è stata collaboratrice e amica di Emma Marrone.

Come sta oggi Elodie dopo la sua infanzia tutt’altro che facile

Oggi Elodie non si sente più tormentata come un tempo: “Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta”. “Mi ha dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo”, ha aggiunto la cantante, protagonista dell’estate 2020 con i singoli Guaranà e Ciclone.

Chi è la cantante Elodie Di Patrizi e perché è famosa

Classe 1990, Elodie è diventata nota nel 2015, quando si è classificata al secondo posto ad Amici. In passato aveva tentato, invano, i provini di X Factor. Dopo il talent show di Maria De Filippi un successo dietro l’altro con la partecipazione a due Festival di Sanremo, nel 2017 e nel 2020. Prima dell’incontro con Marracash ha amato per un lungo periodo Lele Esposito, conosciuto sui banchi di Amici. Elodie è molto amica di Mahmood, Diletta Leotta e Belen Rodriguez.