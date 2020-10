Il Paradiso delle Signore: Emanuel Caserio nasconde i tatuaggi sul set

Per indossare i panni di Salvatore Amato nella soap opera Il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio deve stare attento a piccoli dettagli. Barba tagliata alla perfezione e capelli in ordine ma soprattutto niente tatuaggi. Sul set l’attore di Latina deve coprire i due disegni che ha sul braccio, un coniglio con un cilindro e un punto interrogativo. Come spiegato a Tv Mia il primo tattoo non ha alcun significato mentre il secondo è legato alla carriera di Emanuel, che non è stata tutta rose e fiori. Il tatuaggio del punto interrogativo è stato realizzato sette anni fa, quando Caserio è uscito dal Centro Sperimentale di Cinematografia. All’epoca il ragazzo era pieno di dubbi e di paure: voleva fare l’attore ma aveva più di qualche difficoltà ai provini, dove veniva bocciato puntualmente.

Il Paradiso delle Signore, Salvatore: l’attore Emanuel Caserio parla dei suoi tatuaggi

“Se il coniglio lo considero uno sbaglio, perché non rappresenta nulla, il punto interrogativo, invece, racchiude in sé tutte le incertezze che avevo allora”, ha dichiarato Emanuel Caserio a Tv Mia. L’attore è riuscito a superare quei momenti proprio grazie a Il Paradiso delle Signore. Indubbiamente il personaggio di Salvatore Amato è il personaggio della svolta, quello che gli ha regalato la grande popolarità. Entrato nel cast nel 2018, alla terza stagione nonché la prima daily, Salvatore è tra i più amati dal pubblico per la sua spontaneità e simpatia. E il barista, figlio della sarta Agnese Amato, è pronto a regalare momenti unici ed emozionanti anche nella prossima stagione, la quinta, che partirà su Rai Uno il prossimo lunedì 12 ottobre.

Il Paradiso delle Signore: chi è l’attore Emanuel Caserio

Emanuel Caserio, classe 1990, è nato e cresciuto a Latina ma da tempo vive a Roma. È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha recitato in diverse fiction e film, tra cui Squadra Antimafia, Il Commissario Rex e Un medico in famiglia. La grande popolarità è arrivata nel 2018, grazie a Il Paradiso delle Signore. Poco si sa della sua vita privata ma pare che Emanuel sia single da tempo. Prima di diventare attore ha lavorato a lungo come barista, proprio come Salvatore Amato.