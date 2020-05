Salvatore de Il Paradiso delle Signore: l’attore Emanuel Caserio emoziona i suoi follower su Instagram

Pioggia di like, commenti e cuoricini per l’ultimo post di Emanuel Caserio. Domenica 10 maggio 2020, nel giorno della Festa della Mamma, l’attore de Il Protagonista delle Signore, ha rivolto un dolce pensiero al fratello scomparso. Una storia inedita che nessuno conosceva e che ha sicuramente lasciato il segno. Emanuel – che indossa i panni di Salvatore Amato nella soap di Rai Uno – non ha fornito troppi dettagli ma le sue parole hanno emozionato tutti. “Edoardo.. fratellino mio, oggi avresti compiuto 24 anni e sicuramente la festa della mamma avrebbe avuto più senso con te. Io ora uscirò dalla nostra cameretta e andrò di lá a fare gli auguri a mamma, tu però continua a farci “ok” con la mano…!”, ha scritto Caserio su Instagram.

Emanuel Caserio è tornato a Latina, la sua città natale

Dopo due mesi bloccato a Roma, città dove vive da quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, Emanuel Caserio è riuscito a rientrare nei giorni scorsi nella sua città natale, Latina. Qui ha riabbracciato i suoi genitori e ha condiviso uno scatto della sua cameretta d’infanzia. Molto probabilmente l’attore rientrerà nella Capitale a giugno, quando (pare) si tornerà sul set per girare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: chi è l’attore Emanuel Caserio

Emanuel Caserio, classe 1990, è nato e cresciuto a Latina. Ha recitato in diverse fiction e film, tra cui Squadra Antimafia, Il Commissario Rex e Un medico in famiglia. La grande popolarità è arrivata nel 2018, grazie a Il Paradiso delle Signore. Poco si sa della sua vita privata ma pare che Emanuel sia single da tempo. Prima di diventare attore ha lavorato a lungo come barista.