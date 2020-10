Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio parla della morte del fratello

In tv e sui social network siamo abituati a vederlo sorridente e spensierato ma come tanti anche Emanuel Caserio ha vissuto un periodo buio nella sua vita. L’attore de Il Paradiso delle Signore ha perso tanti anni fa il fratello minore Edoardo. A portarlo via un tumore ai reni, che ha stroncato la vita del ragazzino all’età di 10 anni. Emanuel all’epoca aveva 16 anni e questa perdita ha cambiato per sempre la sua vita. Il 30enne ne ha parlato per la prima volta al settimanale Di Più, raccontando il lungo calvario che la sua famiglia ha dovuto sopportare tempo fa. Emanuel ha ammesso che Edoardo era un bambino solare, buono, pieno di grinta e idee. Il piccolo di casa Caserio ha cominciato a sentire un dolorino all’altezza dei reni, così, dall’oggi al domani, quando aveva nove anni. I medici hanno prontamente scoperto il tumore: Edoardo è stato operato immediatamente, un rene è stato asportato e sono iniziati i cicli di chemioterapia e radioterapia. Dopo mesi e mesi i dottori hanno assicurato che Edoardo era fuori pericolo ma così non è stato…

Il Paradiso delle Signore: il fratello dell’attore Emanuel Caserio è morto per un tumore

“Invece, alcuni mesi dopo, durante un controllo, hanno scoperto che il cancro c’era ancora, che aveva colpito le ossa e che non c’era più nulla da fare per Edoardo”, ha confidato Emanuel Caserio. Il bambino è scomparso circa un anno e mezzo dopo la scoperta della malattia. “Alcune notti mi ritrovo a piangere come fosse accaduto da poco. Il dolore torna all’improvviso, magari per un sogno, perché sento un profumo che mi ricorda Edoardo. È come se il dolore fosse chiuso in uno scrigno e poi riuscisse a trovare la chiave e a tornare da me”, ha dichiarato l’attore. Tanto dolore ha unito ancora di più Emanuel e i suoi genitori e nei momenti più difficili Caserio ha trovato grande conforto nella fede. È la prima volta che il giovane parla apertamente del fratello scomparso: qualche mese fa si era però lasciato andare ad un toccante post su Instagram, dedicato proprio al piccolo Edoardo.

Il Paradiso delle Signore, Salvatore Amato: chi è l’attore Emanuel Caserio

Classe 1990, Emanuel Caserio è nato e cresciuto a Latina da papà carrozziere e mamma casalinga. A 16 anni ha cominciato ad appassionarsi alla recitazione e appena maggiorenne si è trasferito a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo gli studi tanti provini alternati a lavori saltuari quali cameriere, barman, fattorino. Ha recitato in diverse fiction e film, tra cui Squadra Antimafia, Il Commissario Rex e Un medico in famiglia. La grande popolarità è arrivata nel 2018, grazie a Il Paradiso delle Signore. Poco si sa della sua vita privata ma pare che Emanuel sia single da tempo.