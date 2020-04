Il Paradiso delle Signore: quando partono le nuove puntate e anticipazioni

Il Paradiso delle Signore da oggi le repliche: quando tornano le nuove puntate e prime anticipazioni sui personaggi

Da martedì 28 aprile 2020 Rai Uno trasmetterà le repliche della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. A causa dell’emergenza Coronavirus la troupe non è riuscita a terminare le puntate che sarebbero dovute andare in onda fino a fine maggio. Così la soap opera ha avuto un finale “mozzato” lunedì 27 aprile, lasciando tutti gli affezionati telespettatori con il fiato sospeso. Per i prossimi mesi toccherà accontentarsi delle repliche ma con l’entrata in vigore della Fase 2 c’è buona speranza di vedere presto le nuove puntate del Paradiso. A confermarlo anche l’attore protagonista Alessandro Tersigni, che dalla prima stagione presta il volto a Vittorio Conti, che ha confidato che forse si tornerà sul set – allestito a Roma – a giugno.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre o ottobre 2020

“Ritorneremo presto sul set. Non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza”, ha spiegato Alessandro Tersigni in un’intervista concessa a Vanity Fair. Se si tornerà sul set in estate le nuove puntate saranno disponibile su Rai Uno già da settembre-ottobre 2020. Gli sceneggiatori non si sono mai fermati, neppure in quarantena, e hanno già scritto la sceneggiatura della quinta stagione che è stata confermata in anticipo dopo il grande successo ottenuto quest’anno. Sicuramente si riprenderà da dove è terminata l’ultima puntata inedita ovvero dai preparativi per il matrimonio di Riccardo e Ludovica, il triangolo amoroso tra Cosimo, Gabriella e Salvatore e il ritorno a casa di Federico dopo l’operazione in Svizzera. A tal proposito sono già trapelate delle interessanti anticipazioni sul futuro de Il Paradiso delle Signore.

Prime anticipazioni sul futuro dei personaggi de Il Paradiso delle Signore

“Vittorio e Marta avranno una sorpresa per il pubblico”, ha spifferato Alessandro Tersigni. A quanto pare la coppia adotterà una bambina, la piccola arrivata a Il Paradiso delle Signore tra le braccia della povera sorella. Federico invece tornerà a casa con le stampelle: dopo l’operazione potrà finalmente tornare a camminare. Il ragazzo avrà un chiarimento con Roberta e i due decideranno cosa fare della loro storia d’amore. Intanto Salvatore sarà disperato per aver perso Gabriella ma a consolarlo ci penseranno Agnese e Laura. A Milano tornerà poi Maria, l’abile ricamatrice figlia di un’amica della famiglia Amato. Grande attesa per il ritorno di Nicoletta, che influirà parecchio sulla vita di Riccardo, già in bilico tra Angela e Ludovica. Da non dimenticare la contessa Adelaide, che scoprirà il segreto del marito Achille Ravasi.