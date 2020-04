Il Paradiso delle Signore, Riccardo: rimandato il ritorno di Nicoletta

Il Paradiso delle Signore, Riccardo e Angela: Ludovica incinta, quando torna Nicoletta

A causa del Covid-19 la quarta stagione de Il Paradiso delle Signore è costretta a chiudere in anticipo. La troupe non è riuscita a girare gli ultimi episodi della serie, quelli che sarebbero dovuti andare in onda a maggio. Secondo alcune indiscrezioni sul set sarebbe ritornata anche Federica Girardello, l’interprete di Nicoletta Cattaneo. L’attrice aveva lasciato la soap per precedenti impegni teatrali ma, stando a quanto dichiarato dalla collega Gloria Radulescu, era pronta a tornare per il gran finale. Peccato però che al momento tutto sia rimandato: non rivedremo dunque Nicoletta di nuovo in scena prima del prossimo autunno, quando la serie tornerà (si spera!) alla sua normale quotidianità.

Le parole di Enrico Oetiker sul futuro di Riccardo e Nicoletta

Se Gloria Radulscu (Marta Guarnieri) e Marta Richeldi (Silvia Cattaneo) avevano accennato negli scorsi mesi a un ritorno di Nicoletta Cattaneo a Il Paradiso delle Signore, Erico Oeitker – interprete di Riccardo Guarnieri – non è stato da meno. “Il ritorno di Nicoletta? È un’ipotesi che non posso escludere ma non lo so, perché non abbiamo ancora girato il finale. Sto aspettando”, ha dichiarato l’attore italo-svizzero. “Io ho cercato di dare grande rispetto all’amore che Riccardo continua a provare per Nicoletta. Non dimentichiamoci che tra loro non è mai finita. Lei ha preso ed è andata via di punto in bianco quando lui pensava di passare tutta la vita con lei”, ha aggiunto.

Angela lascia Riccardo e lui si prepara a sposare Ludovica

In attesa del ritorno di Nicoletta, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore (in onda fino a venerdì 24 aprile, poi dal 27 si partirà con le repliche) Riccardo è pronto a sposare Ludovica, che è incinta. Una notizia inaspettata che spinge Angela a lasciare il rampollo di casa Guarnieri.