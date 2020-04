Il Paradiso delle Signore: Ludovica è incinta e sposa Riccardo

Il Paradiso delle Signore: Ludovica è incinta per davvero e Angela e Riccardo si lasciano

Ultime settimane in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Causa Coronavirus la produzione non è riuscita a girare gli ultimi episodi della stagione e così le avventure di Vittorio, Marta e company finiranno prima del previsto. Una cosa è certa: i colpi di scena non mancano e il pubblico apprezza sempre più la soap di Rai Uno (più di 2 milioni e mezzo di telespettatori con punte di 3 ogni giorno). A tenere col fiato sospeso in questi giorni il pubblico del Paradiso è indubbiamente la gravidanza di Ludovica Brancia. L’ereditiera ha lasciato Milano dopo che Riccardo l’ha scaricata per Angela ma è rientrata con una notizia sconvolgente: aspetta un figlio proprio da Guarnieri. Ma è incinta per davvero o è solo un messinscena per riconquistare Riccardo? Al momento, a quanto pare, è proprio così: Cosimo Bergamini indaga sulla faccenda e gli esami medici non mentono.

Ludovica prima vuole abortire poi decide di sposare Riccardo, Angela si fa da parte

Riccardo è stravolto dalla notizia della gravidanza di Ludovica e propone all’amica di infanzia di crescere il bambino insieme ad Angela. Condizione che la Brancia non accetta: preferisce abortire. Una soluzione che però non garba a Riccardo, che non sa come risolvere questa intricata situazione. A fare il primo passo è Angela, che decide di lasciare Riccardo. Quest’ultimo è affranto ma vuole prima risolvere la faccenda del bambino. Propone a Ludovica di riconoscere il bambino ma la ragazza non vuole senza matrimonio. Alla fine, dunque, Riccardo è costretto a sposare Ludovica: un matrimonio riparatore, da celebrare entro un mese.

Angela pronta a lasciare Il Paradiso delle Signore dopo le nozze

Angela non reagisce bene alla notizia dell’imminente matrimonio tra Riccardo e Ludovica. La Venere de Il Paradiso delle Signore comincia a valutare l’ipotesi di andare via da Milano. Ma Guarnieri non si arrende e per farsi perdonare prova una riconciliazione tra Angela e il figlio Matteo, adottato da una famiglia di diplomatici.