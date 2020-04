Il Paradiso delle Signore: Ludovica incinta, Angela lascia Riccardo

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ludovica è davvero incinta, cosa succede tra Riccardo e Angela

I colpi di scena non finiscono mai a Il Paradiso delle Signore. In occasione del matrimonio di Adelaide – in onda su Rai Uno giovedì 9 aprile – torna Ludovica Brancia. E la ragazza dà un annuncio che sconvolge tutti: è incinta di Riccardo. Come i fan più attenti avranno notato la giovane si è concessa corpo e anima a Riccardo e ora è pronta a cambiare la sua vita sebbene Guarnieri abbia scelto l’umile Angela Barbieri. Inizialmente Riccardo e Cosimo non credono a questa gravidanza e pensano sia un bluff ma Ludovica dimostra la realtà dei fatti con esami e analisi.

Ludovica pronta ad abortire ma Riccardo non ci sta: Angela prende la sua decisione

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 aprile – la settimana precedente è dedicata al matrimonio di Adelaide e Achille e all’operazione di Federico – Ludovica annuncia a Riccardo la sua gravidanza. Guarnieri è sconvolto e propone all’ex fidanzata di affidargli il figlio in modo da poterlo crescere con Angela. Proposta che Ludovica prontamente rifiuta: l’ereditiera è più propensa ad un aborto. Scelta che però non convince Riccardo e i suoi principi. Angela intanto soffre per l’intera situazione e dopo un acceso confronto con Ludovica lascia Riccardo.

Riccardo e Ludovica si sposano a Il Paradiso delle Signore?

Dopo l’addio di Angela Riccardo è pronto ad un matrimonio riparatore con Ludovica? Probabile ma è ancora presto per dirlo visto che le riprese della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore non sono state ancora concluse… Per l’emergenza Coronavirus il set è stato chiuso e nessuno sa ancora quando sarà riaperto. In attesa di saperne di più, le puntante inedite del Paradiso continueranno ad andare in onda regolarmente su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, fino alla fine di aprile.